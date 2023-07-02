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2 июля, 05:00

10 фотошоп-провалов с пляжа, глядя на которые захочется выйти из Интернета раз и навсегда

Пляжный сезон в самом разгаре, а значит, и соцсети каждый день наполняются десятками тысяч фото людей в купальниках. Конечно, все в идеальной форме. Но где реальность, а где пресловутый фотошоп? С героями подборки ниже всё понятно и без экспертизы...

"С этой тени меня окончательно разорвало от смеха", — BlueMagpieRox.

Фото © Reddit / BlueMagpieRox

Фото © Reddit / BlueMagpieRox

"Наконец-то и я наткнулся на такое чудо в соцсетях", — dumbnerd01.

Фото © Reddit / dumbnerd01

Фото © Reddit / dumbnerd01

"Так забавно, что ребята с телека фотошопят свои фотографии, словно мы все не знаем, как они выглядят на самом деле", — alison_johannsen_.

Фото © Reddit / alison_johannsen_

Фото © Reddit / alison_johannsen_

"Лицо парня пало в бою за красивую фотографию", — Uaquamarine.

Фото © Reddit / Uaquamarine

Фото © Reddit / Uaquamarine

"Почему она больше похожа на монстра из фильма ужасов?" Official_Aurora.

Фото © Reddit / Official_Aurora

Фото © Reddit / Official_Aurora

"Занимательные пропорции", — DrTralfamadorian.

Фото © Reddit / DrTralfamadorian

Фото © Reddit / DrTralfamadorian

"Не уверен, есть ли вообще что-то настоящее на этой фотографии", — Matalata13.

Фото © Reddit / Matalata13

Фото © Reddit / Matalata13

"Нашли это чудо прямо в соцсетях!" lilcrystalface.

Фото © Reddit / lilcrystalface

Фото © Reddit / lilcrystalface

"А теперь внимание на ноги", — cherrygjrl.

Фото © Reddit / cherrygjrl

Фото © Reddit / cherrygjrl

"Можно пропустить День ног, но День фотошопинга пропустить никак не получится", — thetrumpetplayer.

Фото © Reddit / thetrumpetplayer

Фото © Reddit / thetrumpetplayer

Все в чёрном и плачут: В Сочи прошли самые настоящие похороны Tinder

Все в чёрном и плачут: В Сочи прошли самые настоящие похороны Tinder

Обложка ©

Reddit / DrTralfamadorian, BlueMagpieRox

Сергей Трофимов
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