10 фотошоп-провалов с пляжа, глядя на которые захочется выйти из Интернета раз и навсегда
Пляжный сезон в самом разгаре, а значит, и соцсети каждый день наполняются десятками тысяч фото людей в купальниках. Конечно, все в идеальной форме. Но где реальность, а где пресловутый фотошоп? С героями подборки ниже всё понятно и без экспертизы...
"С этой тени меня окончательно разорвало от смеха", — BlueMagpieRox.
Фото © Reddit / BlueMagpieRox
"Наконец-то и я наткнулся на такое чудо в соцсетях", — dumbnerd01.
Фото © Reddit / dumbnerd01
"Так забавно, что ребята с телека фотошопят свои фотографии, словно мы все не знаем, как они выглядят на самом деле", — alison_johannsen_.
Фото © Reddit / alison_johannsen_
"Лицо парня пало в бою за красивую фотографию", — Uaquamarine.
Фото © Reddit / Uaquamarine
"Почему она больше похожа на монстра из фильма ужасов?" — Official_Aurora.
Фото © Reddit / Official_Aurora
"Занимательные пропорции", — DrTralfamadorian.
Фото © Reddit / DrTralfamadorian
"Не уверен, есть ли вообще что-то настоящее на этой фотографии", — Matalata13.
Фото © Reddit / Matalata13
"Нашли это чудо прямо в соцсетях!" — lilcrystalface.
Фото © Reddit / lilcrystalface
"А теперь внимание на ноги", — cherrygjrl.
Фото © Reddit / cherrygjrl
"Можно пропустить День ног, но День фотошопинга пропустить никак не получится", — thetrumpetplayer.
Фото © Reddit / thetrumpetplayer
Reddit / DrTralfamadorian, BlueMagpieRox