10 фотошоп-провалов с пляжа, глядя на которые захочется выйти из Интернета раз и навсегда

Пляжный сезон в самом разгаре, а значит, и соцсети каждый день наполняются десятками тысяч фото людей в купальниках. Конечно, все в идеальной форме. Но где реальность, а где пресловутый фотошоп? С героями подборки ниже всё понятно и без экспертизы...