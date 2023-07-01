Из простушки в куклу: Появились фото новой "мисс Москва" до пластики и прочих апгрейдов

Простые, слегка наивные черты лица и отсутствие броского макияжа — именно такой была победительница конкурса "Мисс Москва" Ангелина Бреженская до пластики и прочих апгрейдов. Преображение настолько кардинальное, что с трудом верится, что на фотографиях из прошлого, которые опубликовал Mash, вообще одна и та же девушка.

По данным телеграм-канала, в юности Ангелина училась в самой обычной школе Саратова, смотрела сериалы "Счастливы вместе", "Универ", "Папины дочки", а также меняла статусы в соцсети "Вконтакте" как перчатки. Сейчас у 25-летней эффектной блондинки есть муж, которого она не афиширует, и работа ведущей на ТВ.

Мягко говоря, от природной красоты девушки не осталось и следа. Новая "мисс Москва" явно увеличила грудь на пару размеров, сделала ринопластику и коррекции скул и губ. Теперь Бреженская выглядит как живая кукла.

Ангелина до пластики и прочих апгрейдов. Фото © Telegram / Mash