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1 июля, 16:15

Из простушки в куклу: Появились фото новой "мисс Москва" до пластики и прочих апгрейдов

Mash опубликовал фото новой "мисс Москва" до пластики и прочих апгрейдов

<p>Ангелина до и после пластики. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / brejenskaya / Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/45549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Ангелина до и после пластики. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / brejenskaya / Telegram / Mash

Простые, слегка наивные черты лица и отсутствие броского макияжа — именно такой была победительница конкурса "Мисс Москва" Ангелина Бреженская до пластики и прочих апгрейдов. Преображение настолько кардинальное, что с трудом верится, что на фотографиях из прошлого, которые опубликовал Mash, вообще одна и та же девушка.

По данным телеграм-канала, в юности Ангелина училась в самой обычной школе Саратова, смотрела сериалы "Счастливы вместе", "Универ", "Папины дочки", а также меняла статусы в соцсети "Вконтакте" как перчатки. Сейчас у 25-летней эффектной блондинки есть муж, которого она не афиширует, и работа ведущей на ТВ.

Мягко говоря, от природной красоты девушки не осталось и следа. Новая "мисс Москва" явно увеличила грудь на пару размеров, сделала ринопластику и коррекции скул и губ. Теперь Бреженская выглядит как живая кукла.

Ангелина до пластики и прочих апгрейдов. Фото © Telegram / Mash

Ангелина до пластики и прочих апгрейдов. Фото © Telegram / Mash

Пластический хирург подсчитал, сколько стоит внешность новой "мисс Москва"

Пластический хирург подсчитал, сколько стоит внешность новой "мисс Москва"

Ранее Лайф рассказывал о том, что 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская победила в конкурсе "Мисс Москва". Девушка является телеведущей и моделью и, очевидно, увлекается "улучшайзингом".

Наталья Исакова
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