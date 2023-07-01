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1 июля, 13:31

Пластический хирург подсчитал, сколько стоит внешность новой "Мисс Москва"

Хирург Дзотцоев: Во внешность новой "Мисс Москва" вложено 2,5 млн рублей

У победительницы конкурса "Мисс Москва" Ангелины Бреженской создан типичный "кукольный" нос, установлены импланты в груди, а на лице применялись филлеры против морщин. Такую оценку в беседе с Лайфом дал пластический хирург Артур Дзотцоев. Он считает, что во внешность девушки вложено около 2,5 миллионов рублей.

По его мнению, девушка провела процедуру ринопластики — кончик носа приподнят, а спинка экстремально заужена. Специалист рассказал, что после таких вмешательств впоследствии возникают проблемы с дыханием.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brejenskaya

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brejenskaya

"У неё импланты в груди, прям чётко видно. Что здесь неестественный живот и линия прямых мышц живота, ей не совсем правильно прорисовали рельеф, чрезмерно заузив мышцы пресса. Для её худобы слишком сглажен рельеф мышц пресса и чрезмерно выражен наружный их край. Это липоскульптурирование", — отметил Дзотцоев.

Пластический хирург также убеждён, что Бреженской с помощью липосакции и липофилинга подправили форму ягодиц. На лице у неё нет естественных морщин, а это признак наличия филлеров, указал он.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brejenskaya

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brejenskaya

Новая "мисс Москва" ответила хейтерам, обвинившим её в нечестности

Новая "мисс Москва" ответила хейтерам, обвинившим её в нечестности

"Скулы увеличены филлером, в подбородке либо филлер, либо выполнена операция v-line. И удалены комки Биша, так как их удаление подчёркивает скулы, но и параллельно делает внешность более взрослой, из-за этого она и выглядит старше 25 лет", — сказал эксперт.

Ранее Лайф рассказывал о том, что 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская победила в конкурсе "Мисс Москва". Девушка является телеведущей и моделью и, очевидно, увлекается "улучшайзингом".

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brejenskaya

Ольга Годуненко
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