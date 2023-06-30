"Мисс Москва" стала 25-летняя блондинка-телеведущая с выдающимся подбородком
Уроженка Саратова Ангелина Бреженская победила в конкурсе "Мисс Москва"
Победительница конкурса "Мисс Москва" Ангелина Бреженская. Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин
В четверг, 29 июня, прошёл финал конкурса "Мисс Москва". Главную корону в 2023 году получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская.
Девушка является телеведущей и моделью и, очевидно, увлекается "улучшайзингом". Победительница конкурса отметила, что её цель — "заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения". На конкурс "Мисс Москва" могли заявиться претендентки со всей России.
Победительница конкурса "Мисс Москва" Ангелина Бреженская. Фото © kp.ru / Владимир Веленгурин
"Россия — самая сильная и прекрасная страна в мире… Красота наших москвичек и россиянок — наше национальное достояние. Наша задача — прославлять его как можно достойнее. А девчонки все красивые, талантливые, сплочённые. Они несут в себе дух нашего российского народа", — сказала в беседе с kp.ru директор конкурса Татьяна Андреева.
Отметим, что денег за победу победительнице не дают — только подарки и символическую диадему. Но роскошную корону, которую водружают на сцене, победительнице не дарят. Украшение изготовили к самому первому конкурсу почти 30 лет назад и используют для символической коронации. Теперь Бреженская будет представлять Москву на фестивале "Краса России" 26 октября в Сочи. А победительница этого конкурса уже поедет на мировой этап "Мисс Земля".
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