"Мисс Москва" стала 25-летняя блондинка-телеведущая с выдающимся подбородком

В четверг, 29 июня, прошёл финал конкурса "Мисс Москва". Главную корону в 2023 году получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская.

Девушка является телеведущей и моделью и, очевидно, увлекается "улучшайзингом". Победительница конкурса отметила, что её цель — "заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения". На конкурс "Мисс Москва" могли заявиться претендентки со всей России.

Победительница конкурса "Мисс Москва" Ангелина Бреженская. Фото © kp.ru / Владимир Веленгурин

"Россия — самая сильная и прекрасная страна в мире… Красота наших москвичек и россиянок — наше национальное достояние. Наша задача — прославлять его как можно достойнее. А девчонки все красивые, талантливые, сплочённые. Они несут в себе дух нашего российского народа", — сказала в беседе с kp.ru директор конкурса Татьяна Андреева.





Отметим, что денег за победу победительнице не дают — только подарки и символическую диадему. Но роскошную корону, которую водружают на сцене, победительнице не дарят. Украшение изготовили к самому первому конкурсу почти 30 лет назад и используют для символической коронации. Теперь Бреженская будет представлять Москву на фестивале "Краса России" 26 октября в Сочи. А победительница этого конкурса уже поедет на мировой этап "Мисс Земля".