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30 июня, 21:21

Новая "мисс Москва" ответила хейтерам, обвинившим её в нечестности

"Мисс Москва – 2023" Бреженская: "Нравиться всем невозможно"

<p>Победительница конкурса "Мисс Москва – 2023" Ангелина Бреженская. Обложка © <a href="https://www.kp.ru/daily/27523.5/4787059/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a> / Владимир Веленгурин</p>

Победительница конкурса "Мисс Москва – 2023" Ангелина Бреженская. Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин

"Нравиться всем невозможно", — с такими словами 25-летняя победительница конкурса "Мисс Москва – 2023" Ангелина Бреженская в разговоре с kp.ru обратилась к хейтерам, которые обвинили её в нечестности.

"Эталоны красоты постоянно меняются, нравиться всем — невозможно. К хейту я была готова. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному", — заявила Бреженская.

Так, она опровергла муссирующиеся в Сети слухи о наличии у неё мужа, ставшие поводом для критики. Девушка подчеркнула, что не замужем, однако находится в отношениях. Эту информацию подтвердили и организаторы конкурса.

Бреженская вместе с тем обратила внимание на высокий уровень конкурса и призналась, что совсем не ожидала одержать в нём победу. По её словам, она и ранее принимала участие в подобных соревнованиях, но первое место заняла впервые.

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Напомним, в четверг, 29 июня, прошёл финал конкурса "Мисс Москва". Главную корону в 2023 году получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская. Девушка является телеведущей и моделью и, очевидно, увлекается "улучшайзингом". Победительница конкурса отметила, что её цель — "заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения". На конкурс "Мисс Москва" могли заявиться претендентки со всей России.

Анатолий Симоненко
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