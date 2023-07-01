Новая "мисс Москва" ответила хейтерам, обвинившим её в нечестности
"Мисс Москва – 2023" Бреженская: "Нравиться всем невозможно"
Победительница конкурса "Мисс Москва – 2023" Ангелина Бреженская. Обложка © kp.ru / Владимир Веленгурин
"Нравиться всем невозможно", — с такими словами 25-летняя победительница конкурса "Мисс Москва – 2023" Ангелина Бреженская в разговоре с kp.ru обратилась к хейтерам, которые обвинили её в нечестности.
"Эталоны красоты постоянно меняются, нравиться всем — невозможно. К хейту я была готова. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному", — заявила Бреженская.
Так, она опровергла муссирующиеся в Сети слухи о наличии у неё мужа, ставшие поводом для критики. Девушка подчеркнула, что не замужем, однако находится в отношениях. Эту информацию подтвердили и организаторы конкурса.
Бреженская вместе с тем обратила внимание на высокий уровень конкурса и призналась, что совсем не ожидала одержать в нём победу. По её словам, она и ранее принимала участие в подобных соревнованиях, но первое место заняла впервые.
Напомним, в четверг, 29 июня, прошёл финал конкурса "Мисс Москва". Главную корону в 2023 году получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская. Девушка является телеведущей и моделью и, очевидно, увлекается "улучшайзингом". Победительница конкурса отметила, что её цель — "заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения". На конкурс "Мисс Москва" могли заявиться претендентки со всей России.