Новая "мисс Москва" ответила хейтерам, обвинившим её в нечестности

"Нравиться всем невозможно", — с такими словами 25-летняя победительница конкурса "Мисс Москва – 2023" Ангелина Бреженская в разговоре с kp.ru обратилась к хейтерам, которые обвинили её в нечестности.

"Эталоны красоты постоянно меняются, нравиться всем — невозможно. К хейту я была готова. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному", — заявила Бреженская.

Так, она опровергла муссирующиеся в Сети слухи о наличии у неё мужа, ставшие поводом для критики. Девушка подчеркнула, что не замужем, однако находится в отношениях. Эту информацию подтвердили и организаторы конкурса.

Бреженская вместе с тем обратила внимание на высокий уровень конкурса и призналась, что совсем не ожидала одержать в нём победу. По её словам, она и ранее принимала участие в подобных соревнованиях, но первое место заняла впервые.