Режиссёр конкурса "Мисс Россия" найден мёртвым в Москве

В Москве найден мёртвым главный режиссёр конкурса "Мисс Россия" и Российской недели моды Николай Затылкин, о пропаже которого заявила его жена Ольга. По данным kp.ru , мужчина двое суток не отвечал на звонки жены.

В итоге женщина обратилась к полицейским и те взломали дверь в квартиру Николая Затылкина. Правоохранители и нашли бездыханное тело пропавшего на полу. Предварительная причина смерти 48-летнего мужчины уже установлена. Это острая сердечно-сосудистая недостаточность.