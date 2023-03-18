Режиссёр конкурса "Мисс Россия" найден мёртвым в Москве
Пропавший в Москве режиссёр конкурса "Мисс Россия" Николай Затылкин найден мёртвым
Николай Затылкин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ZATYLKIN FASHION TEAM
В Москве найден мёртвым главный режиссёр конкурса "Мисс Россия" и Российской недели моды Николай Затылкин, о пропаже которого заявила его жена Ольга. По данным kp.ru, мужчина двое суток не отвечал на звонки жены.
В итоге женщина обратилась к полицейским, и те взломали дверь в квартиру Николая Затылкина. Правоохранители и нашли бездыханное тело пропавшего на полу. Предварительная причина смерти 48-летнего мужчины уже установлена. Это острая сердечно-сосудистая недостаточность.
А ранее стюардессу "Аэрофлота" нашли мёртвой на съёмной квартире в Химках. Погибшая увлекалась эзотерикой и картами Таро. В квартире найдено огромное количество гадальных карт и книг, связанных с мистикой и смертью. Перед гибелью девушка хотела рассказать жене любовника-пилота об их связи. А запись с камеры раскрыла, что стюардесса за несколько часов до таинственной смерти была с любимым.