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16 марта, 12:27

Запись с камеры раскрыла, с кем была химкинская стюардесса за несколько часов до таинственной смерти

Появилось последнее видео с загадочно погибшей в Химках стюардессой "Аэрофлота"

Телеграм-канал SHOT опубликовал последнее видео с загадочно погибшей стюардессой "Аэрофлота". Ранее её тело было найдено на съёмной квартире в подмосковных Химках.

Камера сняла последние часы жизни стюардессы из Химок. Видео © SHOT

На кадрах видно, что девушка в сопровождении мужчины заходит в подъезд дома, где она арендовала жильё. По данным телеграм-канала, это пилот, с которым погибшая состояла в отношениях. Через два часа он вышел из подъезда. Предварительно, стюардесса умерла в этот же день. Однако тело 28-летней девушки целую неделю лежало в ванной, пока его не обнаружила подруга.

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Напомним, что одной из основных версий гибели стюардессы считался суицид, но несколько очень подозрительных моментов могут говорить о криминальной составляющей.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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