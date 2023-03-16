Запись с камеры раскрыла, с кем была химкинская стюардесса за несколько часов до таинственной смерти
Появилось последнее видео с загадочно погибшей в Химках стюардессой "Аэрофлота"
Телеграм-канал SHOT опубликовал последнее видео с загадочно погибшей стюардессой "Аэрофлота". Ранее её тело было найдено на съёмной квартире в подмосковных Химках.
Камера сняла последние часы жизни стюардессы из Химок. Видео © SHOT
На кадрах видно, что девушка в сопровождении мужчины заходит в подъезд дома, где она арендовала жильё. По данным телеграм-канала, это пилот, с которым погибшая состояла в отношениях. Через два часа он вышел из подъезда. Предварительно, стюардесса умерла в этот же день. Однако тело 28-летней девушки целую неделю лежало в ванной, пока его не обнаружила подруга.
Напомним, что одной из основных версий гибели стюардессы считался суицид, но несколько очень подозрительных моментов могут говорить о криминальной составляющей.