Запись с камеры раскрыла, с кем была химкинская стюардесса за несколько часов до таинственной смерти

На кадрах видно, что девушка в сопровождении мужчины заходит в подъезд дома, где она арендовала жильё. По данным телеграм-канала, это пилот, с которым погибшая состояла в отношениях. Через два часа он вышел из подъезда. Предварительно, стюардесса умерла в этот же день. Однако тело 28-летней девушки целую неделю лежало в ванной, пока его не обнаружила подруга.