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16 марта, 08:40

Стюардессу нашли мёртвой в Химках, и всё походило бы на самоубийство, если бы не детали

SHOT: Тело стюардессы "Аэрофлота" неделю пролежало в съёмной квартире в Химках

В Химках расследуют загадочную смерть стюардессы "Аэрофлота". Как сообщает SHOT, девушку нашли мёртвой в ванной комнате съёмной квартиры. На первый взгляд — суицид, но обнаружилось несколько очень подозрительных моментов.

Погибшей бортпроводнице было всего 28 лет. Фото © SHOT

Погибшей бортпроводнице было всего 28 лет. Фото © SHOT

По данным источника телеграм-канала, никакой записки 28-летняя бортпроводница не оставила, входная дверь была открыта, а тело обнаружила подруга спустя целых семь дней после смерти.

Погибшая — уроженка Омской области. Предварительно, у неё был роман с пилотом и они часто ругались. Почему никто не забил тревогу раньше и девушку не искали целую неделю, сейчас выясняется. Также проводится экспертиза, которая установит причину смерти.

9 главных бьюти-запретов для стюардесс, о которых вы не догадывались

9 главных бьюти-запретов для стюардесс, о которых вы не догадывались

Напомним, что в 2021 году суд приговорил к девяти годам колонии убийцу стюардессы в Новой Москве. Никиту Енина задержали спустя три дня после преступления, двое суток он прятался в лесу. Преступление парень совершил во время конфликта из-за измены девушки после года отношений. Енин стал душить возлюбленную, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнёс тело в ванну, включил воду и, закрыв сливное отверстие, покинул место преступления.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Алексей Берковиц
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