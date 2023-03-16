Стюардессу нашли мёртвой в Химках, и всё походило бы на самоубийство, если бы не детали
SHOT: Тело стюардессы "Аэрофлота" неделю пролежало в съёмной квартире в Химках
В Химках расследуют загадочную смерть стюардессы "Аэрофлота". Как сообщает SHOT, девушку нашли мёртвой в ванной комнате съёмной квартиры. На первый взгляд — суицид, но обнаружилось несколько очень подозрительных моментов.
Погибшей бортпроводнице было всего 28 лет. Фото © SHOT
По данным источника телеграм-канала, никакой записки 28-летняя бортпроводница не оставила, входная дверь была открыта, а тело обнаружила подруга спустя целых семь дней после смерти.
Погибшая — уроженка Омской области. Предварительно, у неё был роман с пилотом и они часто ругались. Почему никто не забил тревогу раньше и девушку не искали целую неделю, сейчас выясняется. Также проводится экспертиза, которая установит причину смерти.
Напомним, что в 2021 году суд приговорил к девяти годам колонии убийцу стюардессы в Новой Москве. Никиту Енина задержали спустя три дня после преступления, двое суток он прятался в лесу. Преступление парень совершил во время конфликта из-за измены девушки после года отношений. Енин стал душить возлюбленную, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнёс тело в ванну, включил воду и, закрыв сливное отверстие, покинул место преступления.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская