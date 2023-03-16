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16 марта, 13:37

Стало известно о тёмных пристрастиях загадочно погибшей в Химках стюардессы

SHOT: Версия о причастности пилота к загадочной смерти стюардессы в Химках не подтвердилась

Версия о причастности пилота к смерти стюардессы "Аэрофлота" в Химках не подтверждается. Девушка разговаривала с родственниками по телефону вечером, то есть уже после его ухода, пишет SHOT.

Погибшей стюардессе было всего 28 лет. Фото © SHOT

Погибшей стюардессе было всего 28 лет. Фото © SHOT

Напомним, ранее появилось последнее видео с загадочно погибшей в Химках бортпроводницей. На кадрах видно, как она входит в подъезд дома, где проживала, с мужчиной. Как сообщал SHOT, это пилот, с которым погибшая состояла в отношениях. Через два часа он вышел из подъезда.

Запись с камеры раскрыла, с кем была химкинская стюардесса за несколько часов до таинственной смерти

Запись с камеры раскрыла, с кем была химкинская стюардесса за несколько часов до таинственной смерти

По данным источника телеграм-канала, никаких предпосылок для суицида у стюардессы не было. Родным она рассказывала о планах на отпуск и предстоящей командировке в Колумбию. При этом следов борьбы в квартире не обнаружено. Также выяснилось, что погибшая увлекалась эзотерикой и картами Таро. В квартире найдено огромное количество гадальных карт и книг, связанных с мистикой и смертью.

Как сообщал Лайф, тело девушки пролежало в ванной комнате неделю, пока его не обнаружила подруга погибшей. Причину смерти установит экспертиза.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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