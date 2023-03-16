Стюардесса "Аэрофлота" перед смертью хотела рассказать жене любовника-пилота об их связи
Погибшая в Химках стюардесса "Аэрофлота". Фото © SHOT
Стюардесса "Аэрофлота", найденная мёртвой в съёмной квартире в Химках, перед гибелью собиралась рассказать жене своего любовника-пилота об их отношениях, пишет SHOT.
Именно поэтому подруги девушки считают его причастным к её смерти. Тайные отношения бортпроводницы с пилотом продолжались несколько лет. У лётчика есть семья, но это не мешало ему постоянно ревновать и третировать любовницу. По словам одной из близких подруг стюардессы, погибшая всё время жаловалась на унижения со стороны бойфренда и слежку — якобы он даже отслеживал все её перемещения через геолокацию мобильного телефона.
Незадолго до смерти девушка поделилась планами рассказать всё жене своего любовника. Раскрыть запретную любовную связь она не успела.
Как сообщал Лайф, тело девушки пролежало в ванной комнате неделю, пока его не обнаружила подруга погибшей. Причину смерти установит экспертиза, но некоторые факты наталкивают на то, что стюардесса "Аэрофлота" могла быть убита.