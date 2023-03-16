Стюардесса "Аэрофлота" перед смертью хотела рассказать жене любовника-пилота об их связи

Именно поэтому подруги девушки считают его причастным к её смерти. Тайные отношения бортпроводницы с пилотом продолжались несколько лет. У лётчика есть семья, но это не мешало ему постоянно ревновать и третировать любовницу. По словам одной из близких подруг стюардессы, погибшая всё время жаловалась на унижения со стороны бойфренда и слежку — якобы он даже отслеживал все её перемещения через геолокацию мобильного телефона.