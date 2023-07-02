Психолог оценила новую 83-летнюю пассию Гогена Солнцева и сделала один вывод
Психолог Полякова: Гоген Солнцев может страдать эдиповым комплексом
Гоген Солнцев и его новая 83-летняя избранница. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solntcev
Шоумен Гоген Солнцев, который на днях представил аудитории будущую 83-летнюю невесту, может страдать эдиповым комплексом. Такое предположение сделала аналитический психолог Екатерина Полякова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Она пояснила, что постановка диагноза, безусловно, входит в задачу психиатра. Однако если человек со своими особенностями ощущает себя комфортно и подобные отношения — добровольный акт с обеих сторон, то желание о корректировке пристрастий остаётся за ним. Полякова считает, что если предпочтения Гогена делают счастливыми одиноких старушек, то, возможно, это не так уж и плохо.
"Этот рисунок напоминает эдипов комплекс, где восполняется дефицит материнской любви. Возможно, в роли матери была бабушка. Это может быть и попытка вернуться в принимающие отношения, где можно чувствовать себя любимым и принимающим", — заявила Полякова.
Она обратила внимание, что шоумен всегда был склонен к эпатажу, что характерно противостоянию отцовской фигуры. Психолог также предположила, что Гоген очень травмирован, а подобного рода отношения являются для него способом справиться с внутренней болью.
Напомним, что Гоген Солнцев женится на 83-летней бабушке. Об этом Лайф поговорил лично с Солнцевым, попутно выяснив, как так получилось, что в моде оказались невесты за 50.