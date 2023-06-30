Все в чёрном и плачут: В Сочи прошли самые настоящие похороны Tinder

Многие боялись этого дня, но он всё же настал. 30 июня, сегодня, российские пользователи официально прощаются со знаменитым дейтинг-приложением. Кто-то просто грустит, а другие… устраивают похороны.

Да, именно так отреагировали в городе Сочи. Решившиеся проводить в последний путь профили "Тиндера" и надежду на личную жизнь люди соблюли все каноны: пришли в чёрных нарядах, возложили красные гвоздики к импровизированному надгробию и, конечно же, произносили торжественные траурные речи.

Но, даже если выглядят похороны "Тиндера" реалистично, на самом деле это вступление к вечеринке. "Когда мы увидели, что 30 июня Tinder уходит из России, не раздумывая решили провести вечеринку. Хотели сделать похоронную процессию по городу, но в Сочи такое уже проходило год назад, поэтому решили не повторяться, и в процессе обсуждения решили попрощаться так: прочитать ему какие-то хвалебные речи о том, как он нам дорог".

Как в Сочи прощались с Tinder на его похоронах. Видео © T.me / Сочи Онлайн

"Многие прохожие снимали, спрашивали, какого-то негатива не было. Кто-то говорил, что это прикольно. Если это так хорошо разошлось за пределы Сочи, вышло в огромных миллионных федеральных пабликах, то это в любом случае хорошо. Мы готовы были к критике. <...> Перформансы, они на то и перформансы, чтобы про них говорили".

Об этом изданию "Подъём" рассказала арт-организатор "похорон" Шура Ширмагина-Силкина. Девушка также восторженно отметила, что их мероприятие привлекло интерес прохожих. И хотя некоторые советовали не слоняться без дела и идти работать на завод, в общем негатива в сторону пришедших оплакать уход "Тиндера" не было.