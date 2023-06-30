13-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 30 июня

30 июня в народе отмечается праздник Мануйло и Савелий, а Церковь вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила. По легенде, их отец был язычником, а мать христианкой, благодаря ей юноши и обрели веру в Бога. Однажды они прибыли на переговоры в Рим с императором Юлианом. Встретили посланников благосклонно, но на приглашение посетить языческое торжество братья ответили отказом. Отчего оскорблённый император потребовал от них отречься от веры. Но желаемого ответа не получил и тогда посадил святых в тюрьму, где подверг пыткам, а после и вовсе обезглавил. Сразу после смерти мучеников начали почитать.

Чего ждать от 13-х лунных суток, 30 июня 2023 года

Чего ожидать от 30 июня 2023 года, 13-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Многих 13-е лунные сутки пугают: фазы луны меняются и полнолуние с каждым днём ближе, да и цифра считается несчастливой. Но надо ли бояться этого периода лунного месяца? В целом день нейтральный. Над ним властвует стихия Дерева. Сегодняшними символами являются колесо, диск и уроборос — глотающая собственный хвост змея, да и вообще всякий круглый предмет. Если надеть амулет такой формы, удача обязательно вас отыщет. Счастливые цвета 13-го лунного дня — синий и его оттенки. Из камней стоит запастись опалом и рубином.

13-й день лунного календаря — это поистине мистическое время, когда иные измерения вступают в контакт с нашим. Сегодня так и тянет на подвиги и свершения. Станет возможно перейти на новый уровень духовного развития, перезагрузить свою жизнь. Но только если к этому моменту вы подошли со всей ответственностью и следовали рекомендациям предыдущих лунных суток. В противном случае каких-либо позитивных изменений ждать не придётся. И 13-й лунный день ничем не будет отличаться от остальных. Но если путь был пройден верно, настал момент духовного перерождения, когда любое дело окажется по плечу.

13-й лунный день: что можно делать 30 июня 2023 года

Что можно делать в 13-й лунный день, 30 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Чем звёзды разрешают заниматься в 13-е лунные сутки, чтобы получить радость и счастье? Вот список дозволенного. Пятница, 28 июня, — чудесное время для путешествий. Удача будет сопутствовать в дороге.

В бизнесе и работе обязательно повезёт, любые сложные задачи получится решить, а деловые процессы завершатся благополучно.

Начатые в 13-й день лунного календаря проекты или новая работа станут перспективным занятием, которое в будущем обернётся большой удачей.

Отличный день для творчества. Велика вероятность создать поистине шедевр мирового искусства. Поэтому дерзайте.

В 13-й лунный день стоит вспомнить и о своём здоровье. Посетите врача, подумайте над изменением своего образа жизни, займитесь лечением давно беспокоящих вас проблем.

Хорош день и для заключения брака. В таком союзе обязательно будет царить любовь, гармония и стабильность.

Доставит немало радости в 13-е лунные сутки и секс. Если есть надёжный партнёр, то лучше не отказывать себе в удовольствии.

Согласно народному календарю, 30 июня — праздник Мануйло и Савелий. Что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие. Разрешено брать в долг, принимать возвраты от старых должников, тогда деньги начнут водиться в семье.

По приметам, ужин 30 июня в пятницу должен быть богатым и включать несколько блюд, тогда можно ждать хороший урожай.

Разрешается стричь волосы — с ними из жизни уйдут плохие мысли, переживания и в целом весь негатив.

30 июня — отличный день, чтобы переехать на новое место: это изменит жизнь к лучшему.

По той же причине можно менять работу — не разочаруетесь.

Что нельзя делать в 13-й день лунного календаря, 30 июня 2023 года

Что нельзя делать в пятницу, 30 июня, — в 13-й лунный день. Фото © Shutterstock

Но имеются на 13-е лунные сутки и некоторые ограничения. Рассказываем, чем не следует заниматься 30 июня. Не самый позитивный момент сегодня для зачатия. Таким детям будет сложно в жизни, стоит раз оступиться — и судьба их не пощадит.

Запрещается в 13-й день лунного календаря окрашивать волосы.

Не стоит делать покупки — если только небольшие и при условии, что на то есть острая необходимость.

В жизни в пятницу, 30 июня, могут появиться старые знакомые, встреча с которыми не принесёт положительных эмоций. Ни в коем случае не надо вступать с ними в споры, конфликты, ругаться, кричать. Постарайтесь не реагировать на провокации.

По поверьям, день Мануйло и Савелий — это период, когда по улицам ходит нечистая сила, обманывает и пугает людей. В связи с этим считалось, что нельзя делать определённые вещи. Не следует давать незнакомцам огня: зажигалку, спички, дрова — всё, связанное с огнём. Иначе можно привлечь бесов.

Также злые сущности могут звать вас по имени с улицы. Отзываться ни в коем случае нельзя.

Не надо в 13-й день лунного календаря давать в долг: можно потерять деньги.

Если пробыть весь день в одиночестве, то можно привлечь нечисть.

Выяснять отношения и вступать в ссоры, особенно на улице, 30 июня тоже не следует. Это привлечёт зло, которое может испортить жизнь.