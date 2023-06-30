13-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 30 июня
13-й лунный день начнётся в 18:17 по московскому времени. Это мистический период, когда вы можете или изменить жизнь к лучшему, или, наоборот, впустить в неё зло. Рассказываем, как обратить удачу на свою сторону.
30 июня в народе отмечается праздник Мануйло и Савелий, а Церковь вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила. По легенде, их отец был язычником, а мать христианкой, благодаря ей юноши и обрели веру в Бога. Однажды они прибыли на переговоры в Рим с императором Юлианом. Встретили посланников благосклонно, но на приглашение посетить языческое торжество братья ответили отказом. Отчего оскорблённый император потребовал от них отречься от веры. Но желаемого ответа не получил и тогда посадил святых в тюрьму, где подверг пыткам, а после и вовсе обезглавил. Сразу после смерти мучеников начали почитать.
Чего ждать от 13-х лунных суток, 30 июня 2023 года
Чего ожидать от 30 июня 2023 года, 13-х лунных суток? Фото © Shutterstock
Многих 13-е лунные сутки пугают: фазы луны меняются и полнолуние с каждым днём ближе, да и цифра считается несчастливой. Но надо ли бояться этого периода лунного месяца? В целом день нейтральный. Над ним властвует стихия Дерева. Сегодняшними символами являются колесо, диск и уроборос — глотающая собственный хвост змея, да и вообще всякий круглый предмет. Если надеть амулет такой формы, удача обязательно вас отыщет. Счастливые цвета 13-го лунного дня — синий и его оттенки. Из камней стоит запастись опалом и рубином.
13-й день лунного календаря — это поистине мистическое время, когда иные измерения вступают в контакт с нашим. Сегодня так и тянет на подвиги и свершения. Станет возможно перейти на новый уровень духовного развития, перезагрузить свою жизнь. Но только если к этому моменту вы подошли со всей ответственностью и следовали рекомендациям предыдущих лунных суток. В противном случае каких-либо позитивных изменений ждать не придётся. И 13-й лунный день ничем не будет отличаться от остальных. Но если путь был пройден верно, настал момент духовного перерождения, когда любое дело окажется по плечу.
13-й лунный день: что можно делать 30 июня 2023 года
Что можно делать в 13-й лунный день, 30 июня 2023 года? Фото © Shutterstock
Чем звёзды разрешают заниматься в 13-е лунные сутки, чтобы получить радость и счастье? Вот список дозволенного.
- Пятница, 28 июня, — чудесное время для путешествий. Удача будет сопутствовать в дороге.
- В бизнесе и работе обязательно повезёт, любые сложные задачи получится решить, а деловые процессы завершатся благополучно.
- Начатые в 13-й день лунного календаря проекты или новая работа станут перспективным занятием, которое в будущем обернётся большой удачей.
- Отличный день для творчества. Велика вероятность создать поистине шедевр мирового искусства. Поэтому дерзайте.
- В 13-й лунный день стоит вспомнить и о своём здоровье. Посетите врача, подумайте над изменением своего образа жизни, займитесь лечением давно беспокоящих вас проблем.
- Хорош день и для заключения брака. В таком союзе обязательно будет царить любовь, гармония и стабильность.
- Доставит немало радости в 13-е лунные сутки и секс. Если есть надёжный партнёр, то лучше не отказывать себе в удовольствии.
Согласно народному календарю, 30 июня — праздник Мануйло и Савелий. Что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие.
- Разрешено брать в долг, принимать возвраты от старых должников, тогда деньги начнут водиться в семье.
- По приметам, ужин 30 июня в пятницу должен быть богатым и включать несколько блюд, тогда можно ждать хороший урожай.
- Разрешается стричь волосы — с ними из жизни уйдут плохие мысли, переживания и в целом весь негатив.
- 30 июня — отличный день, чтобы переехать на новое место: это изменит жизнь к лучшему.
- По той же причине можно менять работу — не разочаруетесь.
Что нельзя делать в 13-й день лунного календаря, 30 июня 2023 года
Что нельзя делать в пятницу, 30 июня, — в 13-й лунный день. Фото © Shutterstock
Но имеются на 13-е лунные сутки и некоторые ограничения. Рассказываем, чем не следует заниматься 30 июня.
- Не самый позитивный момент сегодня для зачатия. Таким детям будет сложно в жизни, стоит раз оступиться — и судьба их не пощадит.
- Запрещается в 13-й день лунного календаря окрашивать волосы.
- Не стоит делать покупки — если только небольшие и при условии, что на то есть острая необходимость.
- В жизни в пятницу, 30 июня, могут появиться старые знакомые, встреча с которыми не принесёт положительных эмоций. Ни в коем случае не надо вступать с ними в споры, конфликты, ругаться, кричать. Постарайтесь не реагировать на провокации.
По поверьям, день Мануйло и Савелий — это период, когда по улицам ходит нечистая сила, обманывает и пугает людей. В связи с этим считалось, что нельзя делать определённые вещи.
- Не следует давать незнакомцам огня: зажигалку, спички, дрова — всё, связанное с огнём. Иначе можно привлечь бесов.
- Также злые сущности могут звать вас по имени с улицы. Отзываться ни в коем случае нельзя.
- Не надо в 13-й день лунного календаря давать в долг: можно потерять деньги.
- Если пробыть весь день в одиночестве, то можно привлечь нечисть.
- Выяснять отношения и вступать в ссоры, особенно на улице, 30 июня тоже не следует. Это привлечёт зло, которое может испортить жизнь.
13-е лунные сутки начнут своё правление в 18:17 по московскому времени. А до этого главенствовать будут приметы 12-х лунных суток — времени, когда следует побыть в одиночестве и попытаться разгадать загадки Вселенной.
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