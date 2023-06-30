Ретроградный Нептун 2023: Почему беды и несчастья начнут сыпаться на голову уже с 30 июня

Когда планета начинает двигаться в обратном направлении от своего привычного, такое явление называют ретроградным. 30 июня оно начнётся у Нептуна. Причина — в различиях орбитальных скоростей Земли и Нептуна. Подобное не может не отражаться на психологическом состоянии людей и происходящих в их жизни событиях. Какое влияние окажет на нас ретроградный Нептун рассказала таролог Галина Янко.

Что такое ретроградный Нептун и как он повлияет на нашу жизнь? Фото © Shutterstock

Ретроградный Нептун 2023: когда начнётся и когда закончится

Ретроградный Нептун будет действовать в период с 30 июня по 6 декабря. По словам эксперта, это могущественное и интенсивное астрологическое явление, которое может дестабилизировать и даже запутать нашу жизнь. Как известно, небесное светило отвечает за творчество, фантазию и интуицию, а также мистику и иллюзии. Нептун тесно связан с подсознательным миром и сновидениями. Именно поэтому у людей обостряется интуиция, сны и фантазии становятся ярче, и появляется возможность лучше разобраться в себе, своих эмоциях, желаниях, приблизиться к миру духовному.

Чем опасен и что нельзя делать в ретроградный Нептун

Какие угрозы принесёт с собой ретроградный Нептун, чего следует опасаться? Фото © Shutterstock

Есть в ретроградности Нептуна и некоторые отрицательные аспекты. Велик риск оказаться обманутым, запутаться, потеряться в собственной жизни, усомниться в выбранном направлении. Однако творческая и художественная деятельность станут куда глубже. Крайне важно в этот период устраивать время от времени переоценку своих идеалов и стремлений, к жизни подходить с большей ответственностью. Всё потому, что Нептуну свойственно запутывать нас, создавать ситуации, когда человек теряет верное направление, в котором до сих пор двигался, и сам смысл. Трудности также возникают и при принятии каких-либо решений. Интуиция будет подводить, нужно быть осторожнее и не верить ей сразу.

Как отмечает специалист, ретроградный Нептун повысит чувствительность, нарушит эмоциональную стабильность. Отчего стоит ждать частых перепадов настроения, растерянности, уязвимости. Люди могут погрузиться в свои иллюзии и фантазии и застрять там. Старайтесь следить за собственными чувствами, контролировать их. Существует немало способов найти гармонию, к примеру, при помощи медитации, творчества, в крайнем случае — обратиться за психологической помощью.

Как ретроградный Нептун 2023 отразится на жизни людей

На какие аспекты жизни ретроградный Нептун окажет благотворное влияние? Фото © Shutterstock

Границы между реальностью и фантазией окажутся несколько размыты из-за влияния Нептуна. Связь между людьми тоже упрочится, и сложно будет понять, где заканчиваются эмоции одного человека и начинаются эмоции другого. Эмпатия станет в разы сильнее. Помните о своих желаниях и потребностях, постарайтесь установить границы, чтобы посторонние чувства не влияли на ваши. Однако из-за своей творческой направленности Нептун способен и увеличивать энергию, связанную с креативностью, созданием чего-то, вдохновением. Так как уровень фантазии повысится, начнут возникать новые идеи, проекты, о которых раньше и помыслить было сложно. Любой, кто занимается творческой деятельностью, сможет реализовать себя: музыканты, художники, писатели.

Как поделилась с "Москвой 24" Галина Янко, ретроградный Нептун поможет в работе и над духовным аспектом жизни. Займитесь йогой, медитацией — всем, что поможет обрести гармонию и душевный покой. Крайне важно сейчас уделить внимание физическому здоровью и набраться сил.