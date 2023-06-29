10 советов от многодетных семей, которые шокируют тех, кто вырос без братьев и сестёр

Иногда многодетные семьи кажутся загадкой для тех, кто вырос без братьев и сестёр. Но, помимо огромного количества детей, у таких родителей есть особый опыт воспитания, а у их детей — взгляд на мир, который может быть полезен тем, кто вырос без братьев и сестёр. Вот 10 примеров.

"Либо ты съешь сейчас, либо не съешь уже никогда — всё съедят за тебя. Так же и во взрослой жизни", — hangry_potato.

"Нет никакой разницы, что произошло на самом деле. Важно лишь то, сможешь ли ты убедить других своей версией событий", — Herogamer555.

"Если кого-то рядом с вами ругают, просто сидите и помалкивайте, а то всегда есть шанс, что вам тоже достанется", — collinschutjer.

Уроки жизни из многодетных семей. Фото © Shutterstock

"Ваша младшая сестра может быть физически намного слабее, но если она танцует с пяти лет, то её ноги о-о-очень сильные. Лучше не попадаться в зону их действия во время драки", — csk_climber.

"Миру наплевать, чего хочешь ты. У меня так много друзей, которые были единственными детьми в семье и управляли всем, что в них происходило. Ребёнок захотел на пляж — родители ведут на пляж. В то же время я даже не имела права выбирать что-то в "Макдональдсе" — мама делала всё за нас, потому что она не хотела слушать, как мы ссоримся", — Beachy5313.

"Уметь работать в команде — ну, очень важно. Мой папа наказывал нас, если все лажали. Но если мы ябедничали друг на друга, он наказывал всех вдвойне. Поэтому с самого детства усвоил урок: вместо того чтобы сдавать друг друга, мы работали в команде, чтобы исправлять наши ошибки", — wrecker.

Что не поймут те, кто вырос без братьев и сестёр. Фото © Shutterstock

"Когда в семье есть и мальчики, и девочки, для детей противоположный пол — это уже не какая-то загадка. Так что отношения во взрослом возрасте строить легче", — Weird_Conversation.

"Если не хотите, чтобы старшие братья ели ваши запасы, оставленные на потом, убедитесь, что они видят, как вы облизываете еду, прежде чем положить её в холодильник", — 0nmute.

"Это может быть банально, но как бы весело ни было прикалываться над братьями и сёстрами, когда это делает кто-то другой, вы готовы убить обидчика. За своих мы стоим до конца", — RIPGeorgeHarrison.

10 секретов многодетных семей: что такого особенного в их воспитании? Фото © Shutterstock

"Если вам повезёт так же, как мне, вы узнаете, что такое настоящее товарищество. Мой брат — один из моих лучших друзей, и я сделаю для него всё что угодно. Конечно, вы можете развить эту связь с людьми, с которыми и не связаны кровно. Но иметь такие отношения с кем-то, с кем вы жили и росли почти каждый день первых двух десятилетий вашей жизни, — это нечто другое", — daltonimor.