5 цветов, которые нужно добавить в образ, чтобы гарантированно поднять себе настроение
Не секрет, что цвета могут влиять на наше состояние. Так почему бы не использовать эту особенность и не поднимать себе настроение каждый день. Делимся пятью советами.
В нашей жизни цвет играет огромную роль. Он может влиять и на настроение, и на эмоциональное состояние. Именно поэтому так важно выбирать правильные оттенки для своего гардероба. Рассказываем о пяти цветах, которые помогут поднять настроение и добавить яркости в ваш образ.
1. Жёлтый цвет повышает настроение
Синий — для деловых встреч и оранжевый — от депрессии: как выбрать цвет для разных ситуаций. Фото © Freepik
Жёлтый цвет ассоциируется с солнцем и теплом, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет добавить яркости и энергии в свой образ. Кроме того, его оттенки улучшают настроение и помогают бороться с депрессией. Жёлтый цвет подходит для летних и весенних нарядов, а также для повседневной носки, чтобы добавить свежести и яркости в ваш образ.
2. Розовый цвет, чтобы быть счастливым
Цветовая терапия: как цвета могут влиять на наше настроение. Фото © Freepik
Розовый — выражение нежности и женственности. Он помогает создать романтическую и мягкую атмосферу, что делает его отличным выбором для свиданий и вечеринок. Кроме того, розовый цвет успокаивает и снимает стресс, что делает его идеальным выбором на каждый день. Розовый цвет также подходит для весенне-летних нарядов и для создания романтических образов.
3. Оранжевый цвет борется с депрессией
Розовый, жёлтый, зелёный и другие: какие цвета выбрать для летних нарядов. Фото © Freepik / lookstudio
Оранжевый цвет отражает тепло и энергию, что делает его идеальным выбором для зимних и осенних дней. Этот оттенок также помогает бороться с депрессией и улучшает настроение. Добавьте немного оранжевого в образ — и вы непременно почувствуете себя бодрее и жизнерадостнее.
4. Синий — цвет спокойствия и уверенности
Как выбрать цвета для своего гардероба: пять советов. Фото © Freepik / marymarkevich
Синий цвет — это о прохладе и уверенности в себе. Он успокаивает и помогает сосредоточиться, что делает его идеальным выбором для деловых встреч и учёбы. Мало того, оттенки синего ассоциируются с надёжностью и уверенностью. Главное теперь — самим это прочувствовать и начать излучать "энергию успеха" вдвойне.
5. Зелёный цвет наделяет жизненной энергией
5 ярких цветов, которые поднимут вам настроение. Фото © Freepik / svetlanasokolova
Зелёный цвет ассоциируется с природой и свежестью, что делает его идеальным выбором для весенне-летнего периода. Его оттенки и он сам успокаивают и помогают сосредоточиться, способствуют борьбе со стрессом. Зелёный подходит для создания ярких летних нарядов, а также для повседневной носки.
Выбирая цвета для своего образа, помните, что они могут влиять на настроение и эмоциональное состояние. Не бойтесь экспериментировать и добавлять яркие цвета в свой гардероб. Так вы не только будете выглядеть стильно и модно, но и поднимете себе настроение.
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