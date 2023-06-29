Звезда фильмов для взрослых Джи Энджел рассказала, как роль зомби принесла ей "Порно-Оскар"

Американская порноактриса Джоанна (Джи) Энджел рассказала о самом необычном образе, в котором ей приходилось заниматься сексом на съёмках. Это оказался эротический треш-хоррор, в котором яркая брюнетка примерила необычный для неё образ зомби.

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что больше всего ей запомнился по-настоящему жуткий грим и высоченные потолки в павильоне.

"Но искусственная кровь попала даже туда, на потолок", — призналась актриса в подкасте Pillow Talk на YouTube.

По словам Джоанны, сам фильм вызвал у неё довольно смешанные эмоции и она в итоге удалила его из своего аккаунта на одном из порносайтов, за что, к слову, на актрису взъелись многие поклонники. Тем не менее девушка благодарна за этот опыт, ведь секс в образе зомби и в луже крови принёс ей AVN Award, которую в индустрии называют "Порно-Оскаром". Энджел уточнила, что победила в номинации "Самая скандальная сцена".