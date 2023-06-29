Звезда фильмов для взрослых Джи Энджел рассказала, как роль зомби принесла ей "Порно-Оскар"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Joanna Angel
Американская порноактриса Джоанна (Джи) Энджел рассказала о самом необычном образе, в котором ей приходилось заниматься сексом на съёмках. Это оказался эротический треш-хоррор, в котором яркая брюнетка примерила необычный для неё образ зомби.
Звезда фильмов для взрослых рассказала, что больше всего ей запомнился по-настоящему жуткий грим и высоченные потолки в павильоне.
"Но искусственная кровь попала даже туда, на потолок", — призналась актриса в подкасте Pillow Talk на YouTube.
По словам Джоанны, сам фильм вызвал у неё довольно смешанные эмоции и она в итоге удалила его из своего аккаунта на одном из порносайтов, за что, к слову, на актрису взъелись многие поклонники. Тем не менее девушка благодарна за этот опыт, ведь секс в образе зомби и в луже крови принёс ей AVN Award, которую в индустрии называют "Порно-Оскаром". Энджел уточнила, что победила в номинации "Самая скандальная сцена".
А ранее Лайф рассказывал, как уроженка Омска Ева Элфи завоевала "Порно-Оскар" за лучшее инди-видео. Россиянка поблагодарила всех фанатов, проголосовавших за неё, и напомнила, что это вторая награда от AVN, а предыдущую она получила как "Лучшая новая иностранная старлетка".