10 фото, когда маркетологи намудрили с рекламой, и теперь их товары никто никогда не купит

"Нужно было лучше приклеивать, чтобы такого не случилось", — Jimachi.

Фото © Reddit / Jimachi

"Эта девушка выглядит так, словно у неё инсульт", — fakeg1rl.

Фото © Reddit / fakeg1rl

"Эта подушка такая хорошая, что уж лучше на собственных руках спать, видимо", — Mrsheenshine.

Фото © Reddit / Mrsheenshine

"В оптике около моего дома висит вот такая реклама линз... Постер выцвел, и теперь эта девушка выглядит как какой-то демон", — philosophyfirst1989.

Фото © Reddit / philosophyfirst1989

"Они могли хотя бы попытаться сделать нормальную рекламу", — пользователь Reddit.

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"У них была одна задача — повесить рекламу правильно... Насколько это может быть сложно?" — Reildo.

Фото © Reddit / Reildo

"Реклама перманентного макияжа, на которую я наткнулась в соцсетях", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Реклама в нью-йоркском метро. Почему у парня четыре руки..?" — whatsiteverwas.

Фото © Reddit / whatsiteverwas

"Отличное место, чтобы разместить рекламу", — Get_Stamosed.

Фото © Reddit / Get_Stamosed

"Реклама Дня пожилых людей, но из-за такого крепления этот дедуля выглядит жутко", — bycrackybygum.