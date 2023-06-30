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30 июня, 05:30

10 фото, когда маркетологи намудрили с рекламой, и теперь их товары никто никогда не купит

Сделать хорошую рекламу — задача непростая, и многие компании просто не справляются с ней. Собрали 10 смешных случаев, когда рекламные компании только вредили... но зато как смешно!

"Нужно было лучше приклеивать, чтобы такого не случилось", Jimachi.

Фото © Reddit / Jimachi

Фото © Reddit / Jimachi

"Эта девушка выглядит так, словно у неё инсульт", fakeg1rl.

Фото © Reddit / fakeg1rl

Фото © Reddit / fakeg1rl

"Эта подушка такая хорошая, что уж лучше на собственных руках спать, видимо", Mrsheenshine.

Фото © Reddit / Mrsheenshine

Фото © Reddit / Mrsheenshine

"В оптике около моего дома висит вот такая реклама линз... Постер выцвел, и теперь эта девушка выглядит как какой-то демон", philosophyfirst1989.

Фото © Reddit / philosophyfirst1989

Фото © Reddit / philosophyfirst1989

"Они могли хотя бы попытаться сделать нормальную рекламу", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"У них была одна задача — повесить рекламу правильно... Насколько это может быть сложно?" Reildo.

Фото © Reddit / Reildo

Фото © Reddit / Reildo

"Реклама перманентного макияжа, на которую я наткнулась в соцсетях", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Реклама в нью-йоркском метро. Почему у парня четыре руки..?" whatsiteverwas.

Фото © Reddit / whatsiteverwas

Фото © Reddit / whatsiteverwas

"Отличное место, чтобы разместить рекламу", Get_Stamosed.

Фото © Reddit / Get_Stamosed

Фото © Reddit / Get_Stamosed

"Реклама Дня пожилых людей, но из-за такого крепления этот дедуля выглядит жутко", bycrackybygum.

Фото © Reddit / bycrackybygum

Фото © Reddit / bycrackybygum

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

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Reddit / Jimachi, Get_Stamosed

Сергей Трофимов
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