10 фото, когда маркетологи намудрили с рекламой, и теперь их товары никто никогда не купит
Сделать хорошую рекламу — задача непростая, и многие компании просто не справляются с ней. Собрали 10 смешных случаев, когда рекламные компании только вредили... но зато как смешно!
"Нужно было лучше приклеивать, чтобы такого не случилось", — Jimachi.
Фото © Reddit / Jimachi
"Эта девушка выглядит так, словно у неё инсульт", — fakeg1rl.
Фото © Reddit / fakeg1rl
"Эта подушка такая хорошая, что уж лучше на собственных руках спать, видимо", — Mrsheenshine.
Фото © Reddit / Mrsheenshine
"В оптике около моего дома висит вот такая реклама линз... Постер выцвел, и теперь эта девушка выглядит как какой-то демон", — philosophyfirst1989.
Фото © Reddit / philosophyfirst1989
"Они могли хотя бы попытаться сделать нормальную рекламу", — пользователь Reddit.
"У них была одна задача — повесить рекламу правильно... Насколько это может быть сложно?" — Reildo.
Фото © Reddit / Reildo
"Реклама перманентного макияжа, на которую я наткнулась в соцсетях", — пользователь Reddit.
"Реклама в нью-йоркском метро. Почему у парня четыре руки..?" — whatsiteverwas.
Фото © Reddit / whatsiteverwas
"Отличное место, чтобы разместить рекламу", — Get_Stamosed.
Фото © Reddit / Get_Stamosed
"Реклама Дня пожилых людей, но из-за такого крепления этот дедуля выглядит жутко", — bycrackybygum.
Фото © Reddit / bycrackybygum
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Reddit / Jimachi, Get_Stamosed