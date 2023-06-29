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29 июня, 18:23

Welcome babyboy!: 53-летняя Наоми Кэмпбелл тайно стала мамой во второй раз

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

<p>Наоми Кэмпбелл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / naomi</p>

Наоми Кэмпбелл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. Она опубликовала в соцсетях фото малыша. Судя по всему, как и первенца, мальчика выносила суррогатная мать.

"Добро пожаловать, малыш! Никогда не поздно стать мамой", — подписала кадр супермодель, которой сейчас 53 года.

Папарацци засняли лицо дочери Наоми Кэмпбелл, которую супермодель год от всех скрывала

Папарацци засняли лицо дочери Наоми Кэмпбелл, которую супермодель год от всех скрывала

Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. Тогда у неё родилась дочь. Супермодель до сих пор скрывает имя ребёнка и когда именно малышка появилась на свет. Ничего не известно и об отце малышки. По слухам, им стал анонимный донор спермы. Подробности личной жизни Кэмпбелл читайте на сайте uznayvse.ru.

Андрей Бражников
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