Welcome babyboy!: 53-летняя Наоми Кэмпбелл тайно стала мамой во второй раз

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. Она опубликовала в соцсетях фото малыша. Судя по всему, как и первенца, мальчика выносила суррогатная мать.

Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. Тогда у неё родилась дочь. Супермодель до сих пор скрывает имя ребёнка и когда именно малышка появилась на свет. Ничего не известно и об отце малышки. По слухам, им стал анонимный донор спермы. Подробности личной жизни Кэмпбелл читайте на сайте uznayvse.ru.