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29 июня, 18:50

Мадонну выписали из больницы

CNN: Госпитализированную с тяжëлой инфекцией Мадонну выписали из больницы

<p>Мадонна. Фото © Getty Images / Robert Gauthier / Los Angeles Times</p>

Мадонна. Фото © Getty Images / Robert Gauthier / Los Angeles Times

Госпитализированную ранее с бактериальной инфекцией американскую певицу Мадонну выписали из больницы. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сейчас 64-летняя артистка уже находится дома в Нью-Йорке, но за её состоянием по-прежнему наблюдают медики.

"Она в порядке", — отметил неназванный собеседник телеканала.

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Как сообщал Лайф, Мадонна была госпитализирована в прошлые выходные из-за бактериальной инфекции. Певицу нашли без сознания 24 июня. По словам менеджера артистки, из-за проблем со здоровьем пришлось перенести юбилейное турне, которое должно было начаться 15 июля. Концерты были запланированы в 35 городах.

Наталья Исакова
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