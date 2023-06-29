Мадонну выписали из больницы
CNN: Госпитализированную с тяжëлой инфекцией Мадонну выписали из больницы
Мадонна. Фото © Getty Images / Robert Gauthier / Los Angeles Times
Госпитализированную ранее с бактериальной инфекцией американскую певицу Мадонну выписали из больницы. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сейчас 64-летняя артистка уже находится дома в Нью-Йорке, но за её состоянием по-прежнему наблюдают медики.
"Она в порядке", — отметил неназванный собеседник телеканала.
Как сообщал Лайф, Мадонна была госпитализирована в прошлые выходные из-за бактериальной инфекции. Певицу нашли без сознания 24 июня. По словам менеджера артистки, из-за проблем со здоровьем пришлось перенести юбилейное турне, которое должно было начаться 15 июля. Концерты были запланированы в 35 городах.