Госпитализированную ранее с бактериальной инфекцией американскую певицу Мадонну выписали из больницы. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сейчас 64-летняя артистка уже находится дома в Нью-Йорке, но за её состоянием по-прежнему наблюдают медики.