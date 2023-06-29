"Могли потерять": Родственник Мадонны рассказал, что близкие певицы "готовились к худшему"

Попавшая в больницу американская певица Мадонна весьма активно готовилась к своему новому мировому туру. Звезда не жалела себя и не следила за здоровьем, именно это и привело к ухудшению самочувствия исполнительницы и её госпитализации. Об этом рассказал родственник Мадонны, сообщает издание Daily Mail.

По его словам, близкие держали в секрете информацию о том, что Мадонна попала в больницу, потому что "готовились к худшему".

"Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении всё повернётся, и её семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять её", — сказал родственник звезды.

По его словам, родные Мадонны обеспокоены тем, что даже после выздоровления она продолжит "ставить карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".