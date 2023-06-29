"Вплоть до летального исхода": Хирург рассказал, из-за чего певица Мадонна могла загреметь в больницу

Бактериальная инфекция, из-за которой госпитализировали певицу Мадонну, могла развиться при нарушении технологии пластической операции, перевязок или при низком иммунитете. Об этом Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев.

"Любая хирургия — это интервенция в организм, любая рана — входные ворота для инфекции. Может происходить бактериальное обсеменение раны, нагноение послеоперационного рубца. Бактериальная инфекция может развиться при нарушении технологии операции, перевязок, при низком иммунитете", — рассказал собеседник Лайфа.

А вот на снижение иммунитета могут влиять заболевания, возраст или образ жизни, уточняет врач. При этом он считает, что осложнения от пластической хирургии теоретически возможны, но практически встречаются крайне редко. Прогноз же, как будет развиваться ситуация со здоровьем певицы, сделать сложно, добавил Гоев.

"Осложнения от пластической хирургии вплоть до ИВЛ теоретически возможны, но практически встречаются крайне редко, только если есть сопутствующие патологии. Что касается прогноза, его сделать невозможно, всё зависит от тяжести заболевания. Вплоть до летального исхода", — отметил хирург.