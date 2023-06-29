Мадонна уже неделю находится в больнице из-за тяжёлой инфекции
Мадонну 24 июня госпитализировали в связи с тяжëлой бактериальной инфекцией
Американская певица Мадонна была госпитализирована на прошлых выходных и уже провела несколько дней в отделении интенсивной терапии из-за бактериальной инфекции. Об этом рассказал её менеджер Гай Озри.
Певицу нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка 24 июня. На данный момент самочувствие певицы стало улучшаться, однако медики продолжают наблюдать за её состоянием. Из-за проблем со здоровьем пришлось перенести юбилейный тур певицы.
Ранее Лайф писал, что актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован после спектакля в Московском театре комедии. Актёр успел дойти до магазина после постановки. Но во время совершения покупок Зверев потерял сознание и упал в судорогах.