Мадонна уже неделю находится в больнице из-за тяжёлой инфекции

Американская певица Мадонна была госпитализирована на прошлых выходных и уже провела несколько дней в отделении интенсивной терапии из-за бактериальной инфекции. Об этом рассказал её менеджер Гай Озри.

Певицу нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка 24 июня. На данный момент самочувствие певицы стало улучшаться, однако медики продолжают наблюдать за её состоянием. Из-за проблем со здоровьем пришлось перенести юбилейный тур певицы.