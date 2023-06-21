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21 июня, 14:14

Звезда "Ефросиньи" Зверев попал в больницу в Москве с судорогами и провалами в памяти

Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован после спектакля в Москве

<p>Актёр Никита Зверев. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1602/foto/640569/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Никита Зверев. Обложка © kino-teatr.ru

Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован после спектакля в Московском театре комедии. По данным Mash, звезда сериалов "Синие ночи", "Территория красоты", "Ефросинья", а также фильмов "Мистер нокаут", "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" успел дойти до магазина после постановки.

Уже во время совершения покупок Зверев потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие на место врачи зафиксировали у актёра кратковременные провалы памяти. Он даже не мог вспомнить про спектакль. Медики приняли решение о его экстренной госпитализации.

Предварительной причиной недомогания врачи называют переутомление. Сам Зверев признался, что в последний месяц мало спал и испытывал проблемы с давлением. Сейчас он остаётся в больнице.

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Андрей Бражников
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