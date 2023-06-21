Звезда "Ефросиньи" Зверев попал в больницу в Москве с судорогами и провалами в памяти
Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован после спектакля в Москве
Актёр Никита Зверев. Обложка © kino-teatr.ru
Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован после спектакля в Московском театре комедии. По данным Mash, звезда сериалов "Синие ночи", "Территория красоты", "Ефросинья", а также фильмов "Мистер нокаут", "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" успел дойти до магазина после постановки.
Уже во время совершения покупок Зверев потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие на место врачи зафиксировали у актёра кратковременные провалы памяти. Он даже не мог вспомнить про спектакль. Медики приняли решение о его экстренной госпитализации.
Предварительной причиной недомогания врачи называют переутомление. Сам Зверев признался, что в последний месяц мало спал и испытывал проблемы с давлением. Сейчас он остаётся в больнице.
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