Арбенина рассказала, что чуть не стала инвалидом из-за черешни

"Я захотела порадовать нашего бас-гитариста и главного технического специалиста Сергея Макарова. Он сидел один в студии и сводил какую-то песню. И я понесла ему черешню. Однако упала с крыльца, вся черешня рассыпалась. Я попыталась встать, но не смогла. Поняла, что начала терять сознание, и позвонила Макарову: "Сережа, прибегай", — рассказала Арбенина.