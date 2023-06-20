Арбенина рассказала, что чуть не стала инвалидом из-за черешни
Певица Арбенина рассказала о травме позвоночника после падения с лестницы
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в эфире "Авторадио" рассказала, как упала и повредила себе позвоночник в конце мая.
"Я захотела порадовать нашего бас-гитариста и главного технического специалиста Сергея Макарова. Он сидел один в студии и сводил какую-то песню. И я понесла ему черешню. Однако упала с крыльца, вся черешня рассыпалась. Я попыталась встать, но не смогла. Поняла, что начала терять сознание, и позвонила Макарову: "Сережа, прибегай", — рассказала Арбенина.
После этого гитарист отвёз певицу в больницу. Арбенина призналась, что в тот момент очень боялась остаться навсегда парализованной: её ноги отнялись из-за переломов отростков позвоночника. Она прошла реабилитацию и уже 16 июня дала концерт в Калининграде.
Напомним, с апреля выступления артистки стали отменять в разных городах России, а недавно она сообщила о переносе летних концертов на конец месяца из-за состояния здоровья. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде сообщали, что выступления не состоятся, но билеты на концерты по-прежнему доступны к покупке. А на фестивале "Динотерра" в Кемеровской области 24 июня вместо Арбениной выступит Юлия Савичева.