Стало известно, кто из звёзд заменит Арбенину на фестивале "Динотерра" в Кузбассе

На фестивале "Динотерра" в деревне Шестаково Кемеровской области 24 июня вместо Дианы Арбениной выступит Юлия Савичева. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщили организаторы мероприятия.

В сообщении сказано, что стали известны имена всех хедлайнеров фестиваля и 24 июня на сцену выйдет Савичева. Уточняется, что 23 июня выступит Клава Кока, а 25 числа — Сергей Лазарев.