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9 июня, 12:49

Стало известно, кто из звёзд заменит Арбенину на фестивале "Динотерра" в Кузбассе

На фестивале "Динотерра" в Шестакове вместо Арбениной выступит Юлия Савичева

На фестивале "Динотерра" в деревне Шестаково Кемеровской области 24 июня вместо Дианы Арбениной выступит Юлия Савичева. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщили организаторы мероприятия.

В сообщении сказано, что стали известны имена всех хедлайнеров фестиваля и 24 июня на сцену выйдет Савичева. Уточняется, что 23 июня выступит Клава Кока, а 25 числа — Сергей Лазарев.

"Ходить не могу": Арбенина получила травму позвоночника

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Ранее Арбенина прокомментировала слухи об отмене юбилейного концерта её группы "Ночные снайперы" в Москве. С апреля выступления артистки стали отменять в разных города России. На июнь у исполнительницы было запланировано три концерта, ни один из них не состоится. Скорее всего, это связано с позицией певицы по СВО и Крыму.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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