Стало известно, кто из звёзд заменит Арбенину на фестивале "Динотерра" в Кузбассе
На фестивале "Динотерра" в Шестакове вместо Арбениной выступит Юлия Савичева
На фестивале "Динотерра" в деревне Шестаково Кемеровской области 24 июня вместо Дианы Арбениной выступит Юлия Савичева. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщили организаторы мероприятия.
В сообщении сказано, что стали известны имена всех хедлайнеров фестиваля и 24 июня на сцену выйдет Савичева. Уточняется, что 23 июня выступит Клава Кока, а 25 числа — Сергей Лазарев.
Ранее Арбенина прокомментировала слухи об отмене юбилейного концерта её группы "Ночные снайперы" в Москве. С апреля выступления артистки стали отменять в разных города России. На июнь у исполнительницы было запланировано три концерта, ни один из них не состоится. Скорее всего, это связано с позицией певицы по СВО и Крыму.
ТАСС / Сергей Бобылев