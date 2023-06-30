"Готовились к худшему": Что случилось с Мадонной и почему родственники были готовы её хоронить
Мадонна всегда была известна своим трудолюбием и стремлением к совершенству. Последние месяцы певица готовилась к международному туру, не жалея себя, и, судя по всему, не следя за здоровьем. Последствия не заставили себя долго ждать.
Несмотря на то что Мадонну выписали из больницы пару дней назад, говорить о значительном улучшении состояния певицы не приходится. По словам портала TMZ, знаменитость продолжает чувствовать себя настолько плохо, что даже не в состоянии встать с постели. Учитывая все вводные, такое развитие событий неудивительно. Об этом подробнее — ниже.
Что произошло с Мадонной
Почему Мадонна попала в больницу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna
Поп-звезда попала в больницу на минувших выходных и провела в отделении интенсивной терапии почти неделю. У 64-летней артистки была обнаружена сильная бактериальная инфекция, поэтому в госпитале певицу даже подключали к ИВЛ. Но вскоре её менеджер сообщил, что состояние Мадонны серьёзное, но по большому счёту стабильное. В среду вечером знаменитость вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.
Как рассказал родственник Мадонны, звезда была весьма активна в последние месяцы и не уделяла должного внимания своему здоровью. Но это не помешало ей продолжать работать и готовиться к туру.
Мадонна: последние новости о состоянии знаменитости
Чем заболела Мадонна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna
Издание Page Six передавало, что на момент госпитализации у Мадонны было настолько тяжёлое состояние, что её родные "готовились к худшему". И хотя пока всё обошлось, слишком хороших новостей о выздоровлении звезды тоже нет. Несмотря на интенсивное лечение, поп-певица, которую на днях из больницы выписали, на поправку не идёт. По словам родственников, её состояние стабильно тяжёлое — та не может подняться с постели: инфекция не только не отступает, но и сопровождается неконтролируемой и частой рвотой.
К счастью, Мадонна окружена заботой и вниманием близких и коллег, которые ждут, что знаменитости наконец станет легче. А также фанатами, кто выражает свою поддержку и желает кумиру скорейшего выздоровления. За последнюю неделю количество упоминаний певицы во всех соцсетях выросло в несколько раз.
Мадонна планировала мировой тур, но оказалась в больнице: что случилось. Фото © Getty Images / Fredy Builes
Напомним, что Мадонна не просто поп-звезда. Для миллионов людей по всему свету певица — икона современной массовой культуры. Она одна из самых успешных исполнительниц в мире, но её влияние распространяется далеко за пределы этой сферы… Чего стоят постоянные скандалы, связанные с ней. В любом случае желаем Мадонне скорейшего выздоровления и продолжения творческого пути!
"Моя проказница": Гоген Солнцев женится на 83-летней бабушке, и, кажется, у Шаляпина появился достойный соперник
Getty Images / VCG