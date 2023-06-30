"Готовились к худшему": Что случилось с Мадонной и почему родственники были готовы её хоронить

Несмотря на то что Мадонну выписали из больницы пару дней назад, говорить о значительном улучшении состояния певицы не приходится. По словам портала TMZ, знаменитость продолжает чувствовать себя настолько плохо, что даже не в состоянии встать с постели. Учитывая все вводные, такое развитие событий неудивительно. Об этом подробнее — ниже.

Что произошло с Мадонной

Почему Мадонна попала в больницу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Поп-звезда попала в больницу на минувших выходных и провела в отделении интенсивной терапии почти неделю. У 64-летней артистки была обнаружена сильная бактериальная инфекция, поэтому в госпитале певицу даже подключали к ИВЛ. Но вскоре её менеджер сообщил, что состояние Мадонны серьёзное, но по большому счёту стабильное. В среду вечером знаменитость вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.

Как рассказал родственник Мадонны, звезда была весьма активна в последние месяцы и не уделяла должного внимания своему здоровью. Но это не помешало ей продолжать работать и готовиться к туру.

Мадонна: последние новости о состоянии знаменитости

Чем заболела Мадонна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Издание Page Six передавало, что на момент госпитализации у Мадонны было настолько тяжёлое состояние, что её родные "готовились к худшему". И хотя пока всё обошлось, слишком хороших новостей о выздоровлении звезды тоже нет. Несмотря на интенсивное лечение, поп-певица, которую на днях из больницы выписали, на поправку не идёт. По словам родственников, её состояние стабильно тяжёлое — та не может подняться с постели: инфекция не только не отступает, но и сопровождается неконтролируемой и частой рвотой.

К счастью, Мадонна окружена заботой и вниманием близких и коллег, которые ждут, что знаменитости наконец станет легче. А также фанатами, кто выражает свою поддержку и желает кумиру скорейшего выздоровления. За последнюю неделю количество упоминаний певицы во всех соцсетях выросло в несколько раз.

Мадонна планировала мировой тур, но оказалась в больнице: что случилось. Фото © Getty Images / Fredy Builes