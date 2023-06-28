Атака клонов: Мужик создаёт двойников звёзд, которые претендуют занять их место и отобрать фанатов

Хобби у каждого своё, и порой оно перерастает в настоящую страсть, которая покоряет не только самого создателя, но и окружающих. Совсем недавно пользователей Интернета завоевал снимок куклы Алисы Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны Калугиной из фильма "Служебный роман", которая была создана кукольником-самоучкой Владимиром Емельяненко для выставки "Петербургский бал кукол". Мужчина родом из города Гатчина Ленинградской области, портретных кукол, невероятно похожих на своих прототипов, он создаёт всего четыре года.

Кукла Алисы Фрейндлих в образе Людмилы Калугиной из "Служебного романа" в разных нарядах. Фото © VK / Владимир Емельяненко

"Я леплю и рисую с детства, но никогда нигде не обучался этому. Портретных кукол начал делать с 2019 года. У меня была мечта создать куклу Аллы Борисовны Пугачёвой, которую я очень люблю. Я начал пробовать, а потом перешёл и на другие образы. Но кукол в честь Аллы Пугачёвой у меня больше всего. Одна из них есть и у Аллы Борисовны. Там она в образе из фильма "Женщина, которая поёт", в красном балахоне. Я слышал, что Алла Борисовна не очень любит этот образ, но заказала у меня именно такую куклу", — поделился Владимир.

Кукла Аллы Пугачёвой. Фото © VK / Владимир Емельяненко

По признанию автора, он очень любит портреты, людей, лица, эмоции. И смог воплотить свою страсть в работу. Мужчина трудится в технике BJD (БЖД), то есть создаёт подвижных, шарнирных кукол. Эту технику, пришедшую к нам из Китая и Японии, он осваивал по книгам и видео из Интернета.

Владимир Емельяненко со своими произведениями. Фото © VK / Владимир Емельяненко

"Из наших авторов меня потрясают работы Михаила Зайкова, они стали для меня дополнительным источником вдохновения. Образ у меня формируется в голове, наброски я никакие не делаю. Сначала леплю лицо из полимерной глины, опираясь на видео и фото человека, героя. Запекаю в духовке. Когда голова готова, под неё подстраиваю остальной образ, тело", — рассказывает кукольник.

Куклы Фаины Раневской, Татьяны Пельтцер и Рины Зелёной. Фото © VK / Владимир Емельяненко

Как утверждает создатель, работа над одной куклой занимает около трёх месяцев, причём один из них уходит на проработку образа в мыслях. Только когда Владимир чётко представляет конечный результат, приступает к его воплощению. Моделями становятся любимые певцы, актёры — и созданные ими на экране образы. В коллекции имеются как советские и российские знаменитости — Татьяна Пельтцер, Фаина Раневская, Рина Зелёная, Алиса Фрейндлих в образе героини, Наташа Королёва, так и зарубежные — Мэрилин Монро и Тимоти Шаламе.

По словам Емельяненко, сложным в его работе является не только придание портретного сходства с оригиналом, но и поиск ткани с соответствующим рисунком, изготовление костюмов и аксессуаров. Порой приходится обращаться за помощью к профессиональным швеям. Больше всего в детстве Владимиру нравились куклы Буратино, плюшевый мишка и негритёнок целлулоидный.

Куклы Мэрилин Монро и Тимоти Шаламе. Фото © VK / Владимир Емельяненко

Как поделился с Metro Владимир Емельяненко с улыбкой: "Кукол никогда не коллекционировал, только сейчас свои собственные собираю. Отдал им лучший угол в однокомнатной квартире".