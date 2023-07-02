В парке Горького проходит масштабное празднование общегородского выпускного

В эти минуты в парке Горького проходит общегородской выпускной, который объединил более 39 выпускников столичных школ. В этом году для ребят подготовили масштабную развлекательную программу, которая традиционно завершится дискотекой. Лайф побывал на месте событий.

Почти 40 тысяч выпускников празднуют общегородской выпускной в парке Горького. Видео © LIFE

Каждый выпускник смог почувствовать себя настоящей звездой: входили ребята в парк по красной ковровой дорожке с подсветкой. Настроение им не смог испортить даже дождь, ведь празднования такого масштаба в Москве ещё не было — на торжество зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников. Особенно отличилась компания ребят, взявших с собой на праздник картонную версию друга, который не смог посетить мероприятие.

Ребята признались, что в восторге от такого праздника, ведь для них сегодня выступают более 60 известных артистов, среди которых Филипп Киркоров, Shaman, Митя Фомин, группа "Дискотека Авария", Глюкоза и Мот, Артур Пирожков, Люся Чеботина и многие другие. Они смогли посетить театрализованное цирковое шоу, спортивные и киберспортивные турниры, мастер-классы, квизы и другие площадки. Продлится праздник до шести утра следующего дня и завершится дискотекой.