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25 июня, 20:24

"Завораживающе": В столице Приангарья состоялся фестиваль "Алые паруса Иркутска"

Иркутские яхтсмены под алыми парусами прошли по Ангаре в честь Дня молодёжи

У ледокола "Ангара" в столице Иркутской области состоялось красочное шоу на воде. Завораживающие кадры фестиваля "Алые паруса Иркутска" есть в распоряжении Лайфа.

У ледокола "Ангара" в столице Иркутской области состоялось красочное шоу на воде "Алые паруса Иркутска". Видео © LIFE

В течение дня в рамках фестиваля проходили показательные выступления детей и юных яхтсменов, а взрослые команды приняли участие в гонках. Кадры запечатлели и горожан, наблюдающих за праздником с десятками фотокамер.

С наступлением темноты действие насытилось не только красками алых и белоснежных парусов на Ангаре, но и световыми эффектами. Праздник завершился традиционным мероприятием: у плотины ГЭС зрители увидели "вальс яхт". Таким образом организаторы решили поздравить в этом году жителей Иркутска с Днём молодёжи.

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Ранее Лайф писал, что в Северной столице на Дворцовой площади состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Традиционно кульминацией торжества стал проход по Неве легендарного брига "Россия".

Обложка ©

LIFE

Арина Родионова
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