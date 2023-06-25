"Завораживающе": В столице Приангарья состоялся фестиваль "Алые паруса Иркутска"
Иркутские яхтсмены под алыми парусами прошли по Ангаре в честь Дня молодёжи
У ледокола "Ангара" в столице Иркутской области состоялось красочное шоу на воде. Завораживающие кадры фестиваля "Алые паруса Иркутска" есть в распоряжении Лайфа.
У ледокола "Ангара" в столице Иркутской области состоялось красочное шоу на воде "Алые паруса Иркутска". Видео © LIFE
В течение дня в рамках фестиваля проходили показательные выступления детей и юных яхтсменов, а взрослые команды приняли участие в гонках. Кадры запечатлели и горожан, наблюдающих за праздником с десятками фотокамер.
С наступлением темноты действие насытилось не только красками алых и белоснежных парусов на Ангаре, но и световыми эффектами. Праздник завершился традиционным мероприятием: у плотины ГЭС зрители увидели "вальс яхт". Таким образом организаторы решили поздравить в этом году жителей Иркутска с Днём молодёжи.
Ранее Лайф писал, что в Северной столице на Дворцовой площади состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Традиционно кульминацией торжества стал проход по Неве легендарного брига "Россия".
LIFE