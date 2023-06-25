"Завораживающе": В столице Приангарья состоялся фестиваль "Алые паруса Иркутска"

У ледокола "Ангара" в столице Иркутской области состоялось красочное шоу на воде. Завораживающие кадры фестиваля "Алые паруса Иркутска" есть в распоряжении Лайфа.

У ледокола "Ангара" в столице Иркутской области состоялось красочное шоу на воде "Алые паруса Иркутска". Видео © LIFE

В течение дня в рамках фестиваля проходили показательные выступления детей и юных яхтсменов, а взрослые команды приняли участие в гонках. Кадры запечатлели и горожан, наблюдающих за праздником с десятками фотокамер.

С наступлением темноты действие насытилось не только красками алых и белоснежных парусов на Ангаре, но и световыми эффектами. Праздник завершился традиционным мероприятием: у плотины ГЭС зрители увидели "вальс яхт". Таким образом организаторы решили поздравить в этом году жителей Иркутска с Днём молодёжи.