Эксперт спрогнозировал появление в России ещё большего числа проектов для молодёжи

На государственном уровне российская молодёжь постепенно начинает восприниматься как полноценный актор и субъект процесса развития страны. Это позволяет молодым людям проявлять себя и свои силы в разных сферах. Подтверждает такие возможности и новый праздник — День молодёжи, который в этом году отмечается 24 июня, заявил в беседе с Лайфом доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых" Арсений Майоров.

"То, что именно в 2023 году был установлен День молодёжи в России, — не случайность. Во-первых, сегодня мы действительно можем говорить о том, что за многие годы выстраивания и развития молодёжной политики как на федеральном, так и региональном уровне появились реально работающие, эффективные каналы коммуникации между молодыми гражданами и государственными институтами", — сказал он.

Майоров добавил, что эти каналы коммуникации — от отдельных регулярных мероприятий и проектов до таких организаций, как Росмолодёжь и "Россия — страна возможностей" — стали площадками для открытого диалога, обратной связи, обмена опытом и знаниями, разработки и презентации молодёжных проектов, формирования новых сообществ. По словам эксперта, сегодня это возможно благодаря тому, что у представителей госинститутов и аффилированных с ними организаций сформировалось чёткое ощущение и понимание того, что у нас в стране много способных, активных, талантливых молодых граждан, которые готовы связать жизнь с РФ, оказывать содействие развитию её народа и страны в целом. Для этих людей создана разветвлённая инфраструктура материальной и нематериальной поддержки для их старта в любой сфере.

"К 2023 году сложился основной и понятный для всех принцип работы с молодёжью: в России для любого молодого человека независимо от его социально-экономического статуса, места проживания и интересов все дороги открыты", — отметил собеседник Лайфа.

Во-вторых, продолжил Майоров, к 2023 году в России уже сформировалось несколько поколений молодёжи со сложившейся картиной мира, прочно связанной с прошлым, настоящим и будущим страны. На это повлияли различные факторы, в том числе рост уровня и качества образования, улучшение экономической ситуации, появление возможностей для самореализации. К тому же разные поколения пережили не одно испытание за последние 30 лет, включая международный экономический кризис в 2008 году, международную напряжённость в 2014-м, пандемию ковида. Эти исторические события важны для любого гражданина, подчеркнул Майоров.

"Кроме того, мы говорим о людях, которые прекрасно видят накопившиеся в мире проблемы, связанные с экологией, наукой и медициной, рынком труда, цифровыми технологиями и т.п., что лишь повышает в них уровень пассионарности и ощущения индивидуальной ответственности за то, что происходит в их стране и мире в целом", — сказал эксперт.

К тому же, продолжил он, большая часть молодёжи уже приняла участие в разных выборах в качестве избирателей, наблюдателей и кандидатов. И это лишь подтверждает, что молодых россиян характеризуют такие понятия, как соучастие, патриотизм, социальная ответственность, искренность и эмпатия. Они по-своему мудры, и даже самые опытные взрослые к ним начинают прислушиваться. И появление нового праздника — Дня молодёжи — только подтверждает всё вышесказанное, заключил Майоров.