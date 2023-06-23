День молодёжи в России отметят 24 июня все, кому от 14 до 35 лет, а ещё те, кто молод душой. Фото © Priscilla Du Preez / Unsplash

С Днём молодёжи в России связаны сразу две даты, если не считать третью — международную. Так когда же правильно отмечать этот праздник? И кто вообще в нашей стране может считаться молодёжью? Рассказываем в нашем сегодняшнем материале на Life.ru.

В июне отмечают День молодёжи: Когда и как появился праздник и какие у него традиции

Молодость — прекрасная пора! Вы энергичны, здоровы, с большими планами на будущее и перспективны. Это период в жизни, когда особенно хочется перепробовать всё и побывать везде. А длится этот период в нашей стране официально 21 год: молодёжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Кто придумал День молодёжи

История праздника берёт своё начало в далёком 1958 году, когда по указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодёжи" от 7 февраля 1958 года День молодёжи стал официальным праздником. Тогда он не имел чёткой даты и праздновался в последнее воскресенье июня.



Так было вплоть до девяностых годов. После распада Советского Союза Борис Ельцин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года "О праздновании Дня молодёжи". Праздник обрёл фиксированную дату и в соответствии с документом стал отмечаться 27 июня.



Но и это ещё не всё. 25 января 2022 года, в Татьянин день, президент России Владимир Путин встречался со студентами МГУ. Они пожаловались, что отмечать День молодёжи строго 27 июня неудобно — в разгаре сессионная пора, поэтому праздник, по мнению самих виновников торжества, стоило бы перенести на плавающую дату. Последняя суббота июня, по мнению студентов, вполне бы подошла.

Президент России эту просьбу поддержал.

"Отмечать День молодёжи в последнюю субботу июня", — написано в указе, который Владимир Путин подписал 2 мая 2023 года.