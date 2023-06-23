В июне отмечают День молодёжи: Когда и как появился праздник и какие у него традиции
С Днём молодёжи в России связаны сразу две даты, если не считать третью — международную. Так когда же правильно отмечать этот праздник? И кто вообще в нашей стране может считаться молодёжью? Рассказываем в нашем сегодняшнем материале на Life.ru.
День молодёжи в России отметят 24 июня все, кому от 14 до 35 лет, а ещё те, кто молод душой. Фото © Priscilla Du Preez / Unsplash
Молодость — прекрасная пора! Вы энергичны, здоровы, с большими планами на будущее и перспективны. Это период в жизни, когда особенно хочется перепробовать всё и побывать везде. А длится этот период в нашей стране официально 21 год: молодёжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.
Кто придумал День молодёжи
История праздника берёт своё начало в далёком 1958 году, когда по указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодёжи" от 7 февраля 1958 года День молодёжи стал официальным праздником. Тогда он не имел чёткой даты и праздновался в последнее воскресенье июня.
Так было вплоть до девяностых годов. После распада Советского Союза Борис Ельцин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года "О праздновании Дня молодёжи". Праздник обрёл фиксированную дату и в соответствии с документом стал отмечаться 27 июня.
Но и это ещё не всё. 25 января 2022 года, в Татьянин день, президент России Владимир Путин встречался со студентами МГУ. Они пожаловались, что отмечать День молодёжи строго 27 июня неудобно — в разгаре сессионная пора, поэтому праздник, по мнению самих виновников торжества, стоило бы перенести на плавающую дату. Последняя суббота июня, по мнению студентов, вполне бы подошла.
Президент России эту просьбу поддержал.
"Отмечать День молодёжи в последнюю субботу июня", — написано в указе, который Владимир Путин подписал 2 мая 2023 года.
Молодёжь в СССР была не похожа на нынешнюю. Видео © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи / Фильм про ленинградских студентов (1976)
Когда появился праздник молодёжи и какие у него традиции
Появившись на свет в далёком 1958 году, День молодёжи обрёл множество традиций и обычаев. Празднование проходит на государственном уровне. Местные власти спонсируют проведение общественных мероприятий. Молодым людям вручают награды и премии за заслуги в социальных, научных и культурных сферах.
В этот день многие заведения и магазины предлагают студентам и школьникам скидки, подарки. В этот день устраиваются спортивные мероприятия, конкурсы, розыгрыши, концерты, дискотеки и вечеринки. Вечером небо озаряется салютами.
Когда и как отмечается Всемирный день молодых
Помимо нашего, российского Дня молодёжи, существует и более глобальный — Всемирный день молодых (World Youth Day, WYD), который отмечают 10 ноября.
Праздник был учреждён в честь основания Всемирной федерации демократической молодёжи (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодёжи.
Во Всемирный день молодых устраиваются семинары, конференции, лекции. Звучат поздравления из уст высокопоставленных чиновников. Читаются доклады о проблемах молодёжи, международном сотрудничестве. Представители общественных организаций готовят акции. В средствах массовой информации рассказывается о событии, транслируются документальные фильмы, обсуждаются актуальные вопросы, меры совершенствования законодательства. Проводятся благотворительные акции в поддержку образовательных, медицинских программ. Чествуются деятели, добившиеся высоких достижений в защите прав и свобод человека. Проходят просветительские мероприятия, разъяснительная работа, организовываются выставки, флешмобы.
Развлекательная программа на День молодёжи обычно разнообразна. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Как День молодёжи будут праздновать в России
Каждый год для молодёжи в этот день проводятся различные развлекательные мероприятия, и 2023 год не стал исключением. Лайф собрал самые любопытные места в Москве и Санкт-Петербурге, куда можно сходить и хорошо провести время в этот замечательный летний день.
Где отметить День молодёжи в Москве
Центром празднования Дня молодёжи в Москве в 2023 году станет парк "Ходынское поле". Здесь 24 и 25 июня будет проходить фестиваль под названием "День молодёжи. Конструктор будущего". Его организаторы — проектный офис "Молодёжь Москвы" и столичный Комитет общественных связей и молодёжной политики. В дни проведения фестиваля парк "Ходынское поле" разделят на три тематических пространства: "Возможности", "Добро" и "Спорт". В каждом из них будут свои активности.
В Москве 24 и 25 июня пройдёт фестиваль "День молодёжи. Конструктор будущего". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
- В "Экомастерской" посетителям расскажут, как внедрять в свою жизнь экопривычки, правильно сортировать мусор и перейти на осознанное потребление. Здесь пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров из пластиковых крышек, эковиз, турнир по настольным экологическим играм и показ фильмов об экологии.
- Спортивно-историческая трасса "Исторический герой". Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи, проводится на территории парка "Ходынское поле" под эгидой проекта "Город героев Москва". Для прохождения испытаний в игре участникам понадобится как физическая подготовка, так и умственная подкованность. Ведь здесь пройдёт проверка реакции, выносливости и знаний истории родного города и не только. По результатам испытания можно выиграть классные призы.
- Гостям площадки "Возможности" предлагают узнать о проекте "ДеБатл" и научиться искусству ведения дебатов. Участники смогут пройти квест, где нужно применить ораторские навыки: поспорить на актуальные летние темы, сыграть в большую дженгу или попробовать себя в роли телеведущего.
- На фестивале можно будет узнать о проекте "ВРаботе", создать резюме, пройти профессиональные тестирования, сгенерировать профессию мечты с помощью искусственного интеллекта. Эксперты по набору персонала проведут личные консультации для желающих.
- Лекции по кибербезопасности от проекта "Кибер-Москва" будут проходить на площадке фестиваля оба дня. Кибербезопасность — это уже давно не какие-то выдумки из фантастических книг и фильмов про будущее, а насущная проблема. Вспомните, сколько всего личного вы доверяете своим смартфонам, планшетам и компьютерам. А скольким сайтам вы сообщаете конфиденциальную информацию о себе? Лекции по кибербезопасности, которые пройдут в рамках Дня молодёжи – 2023, будут посвящены проблематике безопасности хранения личных данных и не только.
- Те, кто интересуется изобразительным искусством, смогут принять участие в проекте "Стены" и создать арт-инсталляцию. Уровень подготовки не имеет значения.
- Стендап-концерт и мастер-класс. В рамках фестиваля День молодёжи – 2023 на Ходынке все желающие смогут посмотреть выступления участников проекта Stand Up Лига. Более того, помимо выступлений здесь ещё пройдут и творческие мастер-классы, ориентированные на развитие навыков публичных выступлений, а также творческих способностей.
Как отметить День молодёжи в Санкт-Петербурге
24 июня, в субботу, в культурной столице нашей страны пройдёт немало мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.
Ко Дню молодёжи на территории перед библиотекой Паустовского состоится творческий пикник. Гостям будет предложено прийти в белом. Фото © Abstral Official / Unsplash
- В Приморском парке Победы в 12 часов начнётся большой фестиваль в честь Дня молодёжи. На Крестовском острове создадут несколько зон с различными активностями и концертами. Например, ожидаются зоны мастер-классов, фотозоны, маркет, спортивные соревнования, карьерные консультации. Кроме того, в 15:00 начнётся "Открытый микрофон" для молодых комиков. А в 19:30 стартует выступление группы Gayazovs Brothers.
- В Зеленогорском парке культуры запланирован фестиваль подросткового короткометражного кино "Зелёный режиссёр".
- На проспекте Динамо, 44 пройдёт городской турнир по пляжному волейболу.
- Ежегодный рок-фестиваль "Питер. Мьюзик. Бэнд" состоится 24 июня в 16:00 на открытой сцене у торгово-развлекательного комплекса "Июнь". Организаторы обещают "сотни киловатт света и звука, энергетику настоящего рока, драйвовую музыку и глубокие тексты".
- Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского проведёт "Большой пикник в белую ночь". Гостям будет предложено прийти в белом. В рамках акции желающие смогут принять участие в художественном пленэре, мастер-классе по фотографии, а также в играх и обсуждении книг за чашкой чая. Кроме того, для посетителей будет организовано пространство для обмена книгами. У новых посетителей библиотеки также будет возможность принять участие в экскурсии по обновлённому пространству библиотеки.