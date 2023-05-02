Путин перенёс празднование Дня молодёжи на последнюю субботу июня

День молодёжи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня, а в этом году — 24 числа. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, распоряжение президента РФ от 24 июня 1993 года "О праздновании Дня молодёжи" утратило силу. Настоящий документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, День молодёжи официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента РФ Бориса Ельцина, подписанным ещё в 1993 году. С инициативой празднования в своё время выступили Комитет по делам молодёжи и Национальный совет молодёжных объединений. Однако в январе 2023 года российские студенты сами попросили Путина перенести праздник на плавающую дату. Президент поддержал это предложение. 7 апреля Путин поручил перенести День молодёжи на последнюю субботу июня.