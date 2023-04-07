Путин поручил перенести День молодёжи на последнюю субботу июня

Российский лидер Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу того же месяца. Как сообщается на сайте Кремля, ответственным за исполнение распоряжения назначен первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Администрации Президента РФ обеспечить перенос празднования Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня", — говорится в тексте поручения главы государства.

Напомним, День молодёжи официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента РФ Бориса Ельцина, подписанным ещё в 1993 году. С инициативой празднования в своё время выступили Комитет по делам молодёжи и Национальный совет молодёжных объединений. Однако в январе 2023 года российские студенты сами попросили Путина перенести праздник на плавающую дату.