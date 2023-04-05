Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи в феврале-марте 2024 года. Он поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования.
Помимо того, кабмин должен оказать содействие в освещении мероприятия в СМИ. Также президент утвердил первого замруководителя АП Сергея Кириенко в качестве председателя оргкомитета фестиваля. Он же возглавил президиум комитета.
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани. Председателем оргкомитета мероприятия стал помощник президента Юрий Ушаков.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow