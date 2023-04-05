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5 апреля, 17:21

Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи в феврале-марте 2024 года. Он поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования.

Помимо того, кабмин должен оказать содействие в освещении мероприятия в СМИ. Также президент утвердил первого замруководителя АП Сергея Кириенко в качестве председателя оргкомитета фестиваля. Он же возглавил президиум комитета.

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани. Председателем оргкомитета мероприятия стал помощник президента Юрий Ушаков.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Матвей Константинов
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