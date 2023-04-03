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3 апреля, 12:10

Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани

Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году",  распорядился глава государства в указе.

Тем же документом президент России назначил председателем оргкомитета своего помощника Юрия Ушакова. В течение месяца ему предстоит утвердить состав комитета, а также представить план проведения саммита БРИКС. Правительству Путин поручил обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением мероприятия под председательством России.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидером среди стран, желающих вступить в БРИКС, является Алжир.

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ТАСС / Алексей Никольский

Андрей Бражников
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