Песков: Кремль ориентируется на БРИКС и G20, так как формат G7 не отражает экономику мира

Москва ориентируется на форматы БРИКС и G20, а не G7, так как последний не отражает положение дел во всей мировой экономике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, его попросили прокомментировать доклад западных аналитиков о том, что доля БРИКС превысила показатель стран G7 в общемировом ВВП. По мнению представителя Кремля, совокупный экономический вес Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР имеет тенденцию к росту.

"Мировая экономика далеко не ограничивается странами "Большой семёрки". Именно поэтому Россия считает, что этот формат явно не отражает экономические чаяния нашей планеты. В данном случае более широкий состав участников, "Двадцатка", гораздо более полным образом отражает реальное положение дел. На что мы и ориентируемся", — заметил Песков.