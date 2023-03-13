Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 10:28

Песков: Кремль ориентируется на БРИКС и G20, так как формат G7 не отражает экономику мира

Москва ориентируется на форматы БРИКС и G20, а не G7, так как последний не отражает положение дел во всей мировой экономике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, его попросили прокомментировать доклад западных аналитиков о том, что доля БРИКС превысила показатель стран G7 в общемировом ВВП. По мнению представителя Кремля, совокупный экономический вес Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР имеет тенденцию к росту.

"Мировая экономика далеко не ограничивается странами "Большой семёрки". Именно поэтому Россия считает, что этот формат явно не отражает экономические чаяния нашей планеты. В данном случае более широкий состав участников, "Двадцатка", гораздо более полным образом отражает реальное положение дел. На что мы и ориентируемся", — заметил Песков.

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидером среди стран, желающих вступить в БРИКС, является Алжир.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • g7
  • g20
  • БРИКС
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров