Путин поручил сформировать у молодёжи неприятие преступлений киевского режима
Российский лидер Владимир Путин распорядился подготовить информационные материалы для формирования среди молодёжи неприятия преступлений нацистов и киевского режима, совершённых с 2014 года. Такое поручение глава государства дал Минкультуры совместно с Минцифры.
"Обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодёжи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершённых нацистами и их пособниками в годы ВОВ, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооружённого переворота в 2014 году", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение назначены глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Доклад должен быть представлен до 30 июня и далее один раз в год.
Также президент поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня. С такой просьбой к нему обратились ранее сами студенты.
Telegram / "Кремль. Новости"