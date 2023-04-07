Путин поручил сформировать у молодёжи неприятие преступлений киевского режима

Российский лидер Владимир Путин распорядился подготовить информационные материалы для формирования среди молодёжи неприятия преступлений нацистов и киевского режима, совершённых с 2014 года. Такое поручение глава государства дал Минкультуры совместно с Минцифры.

"Обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодёжи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершённых нацистами и их пособниками в годы ВОВ, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооружённого переворота в 2014 году", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Доклад должен быть представлен до 30 июня и далее один раз в год.