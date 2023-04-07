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7 апреля, 17:32

Путин поручил сформировать у молодёжи неприятие преступлений киевского режима

Российский лидер Владимир Путин распорядился подготовить информационные материалы для формирования среди молодёжи неприятия преступлений нацистов и киевского режима, совершённых с 2014 года. Такое поручение глава государства дал Минкультуры совместно с Минцифры.

"Обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодёжи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершённых нацистами и их пособниками в годы ВОВ, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооружённого переворота в 2014 году", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Доклад должен быть представлен до 30 июня и далее один раз в год.

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Также президент поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня. С такой просьбой к нему обратились ранее сами студенты.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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