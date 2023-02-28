Президент Владимир Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов и потребовал пресекать использование Интернета и соцсетей для вовлечения молодых россиян в преступную и опасную деятельность. Об этом глава государства заявил во вторник, выступая на коллегии ФСБ.