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28 февраля, 12:48

Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов

Президент Владимир Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов и потребовал пресекать использование Интернета и соцсетей для вовлечения молодых россиян в преступную и опасную деятельность. Об этом глава государства заявил во вторник, выступая на коллегии ФСБ.

"Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует Интернет и соцсети для пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, пытается вовлечь в группировки наших граждан. Наиболее уязвимая категория — молодёжь", — подчеркнул российский лидер.

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Напомним, что на днях в одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка, участниками которой стали члены молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". У них изъяли страйкбольные пистолеты, ножи и газовые баллончики. Позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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