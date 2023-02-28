Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов
Президент Владимир Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов и потребовал пресекать использование Интернета и соцсетей для вовлечения молодых россиян в преступную и опасную деятельность. Об этом глава государства заявил во вторник, выступая на коллегии ФСБ.
"Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует Интернет и соцсети для пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, пытается вовлечь в группировки наших граждан. Наиболее уязвимая категория — молодёжь", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что на днях в одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка, участниками которой стали члены молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". У них изъяли страйкбольные пистолеты, ножи и газовые баллончики. Позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России.