"Это ваше время!": Путин пожелал молодёжи искать своё призвание и никогда не опускать руки

Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил граждан России с Днём молодёжи. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил молодых граждан России с Днём молодёжи. Видео © Пресс-служба Кремля

В обращении Путин напомнил, что благодаря инициативе молодых людей теперь этот праздник отмечается в выходной день — в последнюю неделю июня. Как заметил глава государства, это позволило объединить День молодёжи с празднованием школьных выпускных и сделать это событие более ярким и масштабным. Особую атмосферу, по мнению президента, лучше всего отражает фестиваль "Алые паруса", который стал символом Санкт-Петербурга.

"Желаю всем молодым граждан России: школьникам, студентам колледжей, техникумов и вузов, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, обязательно найти свое призвание, добиться успеха. Если что-то не получается сразу, ни в коем случае на сдаваться, не опускать руки", — обратился к молодёжи Путин.

Упомянул глава государства и о роли молодых солдат и офицеров, которые отважно встали на защиту нашей страны и мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. По словам российского лидера, нынешнему поколению суждено занять ключевые посты в экономике, бизнесе, а также принимать решения, которые определят будущее России. В наше время мир стремительно меняется, но эти перемены открывают новые возможности для страны и молодых граждан, уверен Путин.

"Это время России. Ваше время. Поздравляю с праздниками. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своей цели, и успех обязательно будет!", — пожелал президент.