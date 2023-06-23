На День молодёжи VK покажет вертикальный сериал и проведёт косплей-шоу
В регионах России в преддверии Дня молодёжи компания VK проведёт показы вертикального приключенческого мини-сериала, а также организует лекции и шоу косплея. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Фестиваль "День молодёжи" состоится в 15 регионах 24 июня, VK выступает в качестве генерального партнёра мероприятия. Гости смогут узнать о новых проектах компании, а также принять участие в различных активностях.
Также VK покажет вертикальный мини-сериал "В активном поиске" в сервисе "VK Клипы". Первая серия уже доступна для просмотра. По сюжету главный герой Валера будет пробовать разные профессии. В съёмках принимали участие певица IOWA, актёр Станислав Ярушин, блогеры Ян Дилан, Наташа НГТВ и другие.
В Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде на стендах "VK Место встречи" можно будет пройти викторины от "VK Музыки" и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики и найти пару с помощью сервиса "VK Знакомства".
А на центральной площадке фестиваля в Нижнем Новгороде эксперты проведут лекции и мастер-классы, также там состоится косплей-шоу с персонажами популярных игр.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому День молодёжи в России теперь будет отмечаться в последнюю субботу июня, а в этом году — 24-го числа. Данный праздник ведёт свою историю с 1958 года.
VK / День молодёжи – 2023