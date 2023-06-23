На День молодёжи VK покажет вертикальный сериал и проведёт косплей-шоу

В регионах России в преддверии Дня молодёжи компания VK проведёт показы вертикального приключенческого мини-сериала, а также организует лекции и шоу косплея. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фестиваль "День молодёжи" состоится в 15 регионах 24 июня, VK выступает в качестве генерального партнёра мероприятия. Гости смогут узнать о новых проектах компании, а также принять участие в различных активностях.

Также VK покажет вертикальный мини-сериал "В активном поиске" в сервисе "VK Клипы". Первая серия уже доступна для просмотра. По сюжету главный герой Валера будет пробовать разные профессии. В съёмках принимали участие певица IOWA, актёр Станислав Ярушин, блогеры Ян Дилан, Наташа НГТВ и другие.

В Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде на стендах "VK Место встречи" можно будет пройти викторины от "VK Музыки" и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики и найти пару с помощью сервиса "VK Знакомства".

А на центральной площадке фестиваля в Нижнем Новгороде эксперты проведут лекции и мастер-классы, также там состоится косплей-шоу с персонажами популярных игр.