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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 14:55

В Госдуме объяснили перенос Дня молодёжи

Депутат Метелев: Перенос Дня молодёжи сделает празднование более удобным

Празднование Дня молодёжи в России в последнюю субботу июня станет намного более удобным для школьников и студентов. Об этом в беседе с RT заявил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Если студент или школьник учится на следующий день, то никакого праздника быть не может. А так как по всей стране делаются мероприятия, проводятся концерты и фестивали для молодых людей, в том числе и в вечернее время, то лучше, конечно, когда это выпадает на субботу", — пояснил парламентарий.

По его мнению, такое решение позволит дать молодым людям возможность "почувствовать выходное и праздничное настроение".

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Ранее Лайф сообщал, что День молодёжи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня, конкретно в этом году — 24-го числа. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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