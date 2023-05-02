В Госдуме объяснили перенос Дня молодёжи
Депутат Метелев: Перенос Дня молодёжи сделает празднование более удобным
Празднование Дня молодёжи в России в последнюю субботу июня станет намного более удобным для школьников и студентов. Об этом в беседе с RT заявил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
"Если студент или школьник учится на следующий день, то никакого праздника быть не может. А так как по всей стране делаются мероприятия, проводятся концерты и фестивали для молодых людей, в том числе и в вечернее время, то лучше, конечно, когда это выпадает на субботу", — пояснил парламентарий.
По его мнению, такое решение позволит дать молодым людям возможность "почувствовать выходное и праздничное настроение".
Ранее Лайф сообщал, что День молодёжи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня, конкретно в этом году — 24-го числа. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.
LIFE / Павел Баранов