Празднование Дня молодёжи в России в последнюю субботу июня станет намного более удобным для школьников и студентов. Об этом в беседе с RT заявил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Если студент или школьник учится на следующий день, то никакого праздника быть не может. А так как по всей стране делаются мероприятия, проводятся концерты и фестивали для молодых людей, в том числе и в вечернее время, то лучше, конечно, когда это выпадает на субботу", — пояснил парламентарий.