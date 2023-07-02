Терапевт назвал способы борьбы с отёками и натиранием ног в жару

Летом становится сложнее подобрать удобную обувь из-за жаркой погоды и повышенной активности. К тому же ноги чаще отекают из-за расширения кровеносных сосудов под влиянием высокой температуры, когда жидкость "выходит" в ткани. Как подобрать правильную обувь в жару и избежать отёков, рассказал "Газете.ru" врач-терапевт "Инвитро" Иван Ромасов.

Он посоветовал носить летом открытую обувь, чтобы нога меньше потела. Если приходится носить закрытую обувь, то необходимо обращать внимание на материал, из которого она сделана. Так, лучшим выбором будет тканевая обувь, перфорированная или в сеточку. К тому же ноги будут меньше пачкаться, да и риск травмы снизится.

"Не стоит забывать и о правилах личной гигиены летом. Чтобы предотвратить потливость ног, нужно их ополаскивать прохладной водой или использовать присыпки (к примеру, тальк) для уменьшения потоотделения. Чтобы удалить неприятный запах из обуви, можно использовать специальные аэрозоли", — посоветовал Ромасов.