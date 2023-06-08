Врач объяснил, как неправильная обувь может "посадить" весь организм

Выбору обуви для прогулок стоит уделять особое внимание, ведь от этого зависит не только самочувствие, но и здоровье. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал россиянам, от какой обуви могут разболеться и ноги, и поясница, и шея, и даже голова.

"В теле всё взаимосвязано, в первую очередь за счёт мышц. Мышцы соединяются в мышечные цепочки, начинающиеся на кончиках пальцев ног и рук и через всё тело идущие к черепу. Составной частью этих цепей выступают также внутренние органы и кости. Неудивительно, что, если нарушается работа одного из звеньев, это отражается на функционировании всей цепи", — заметил врач.

С виду безобидные шлёпанцы, или "вьетнамки", относятся к обуви, которая на самом деле перенапрягает стопу — они совершенно не подходят для прогулок и длительной ходьбы.

"Как и в обычных тапочках, в такой обуви желательно передвигаться не дальше, чем на 100 метров в бане, аквапарке или на пляже. Для таких целей это самый лучший вариант. Но для дальней ходьбы шлёпанцы не годятся", — заявил остеопат.

Дело в том, что для удержания шлёпанцев на ноге человеку приходится постоянно немного сгибать пальцы, поэтому стопа работает не так, как должна. Из-за постоянного напряжения и отсутствия отдыха мышцы стопы перенапрягаются, затем это напряжение переходит на голени, бёдра, поясницу и шею.

"Вернувшись под конец дня домой или в номер отеля "без задних ног", человек может испытывать боль в спине или головную боль. В мышцах голени скапливаются продукты обмена и вызывают болезненность", — объяснил доктор.