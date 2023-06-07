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7 июня, 11:06

Так быть не должно: Остеопат рассказал, о каких проблемах говорят ноги "как у кузнечика"

Остеопат Животов: Выгнутые назад колени говорят о сколиозе

Будто выгнутые назад колени могут говорить о проблемах со здоровьем, в частности о сколиозе. Об этом рассказал остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

"Это говорит о наличии сколиоза и приобретённых травмах, которые смещают положение центра тяжести, из-за чего человек вынужден опираться на ноги именно таким образом. Как ни удивительно, это самое удобное для него положение, учитывая состояние соединительной ткани и механические повреждения скелета", — написал врач в своём телеграм-канале.

Кроме того, такая аномалия свидетельствует о снижении прочности соединительной ткани. У таких пациентов она вялая и сильно растягивается, а связки недостаточно упруги. В итоге колени выгибаются назад, потому что связки не могут удерживать сустав в правильном положении, объяснил медик.

"Колени не должны выгибаться назад. И нет "вариантов", особенностей. Есть симптом — чёткое указание на то, что надо заниматься восстановлением прочности соединительной ткани и устранением последствий давних травм", — подчеркнул специалист.

Пациентам с такой проблемой Животов посоветовал обратиться к остеопату, эндокринологу и нутрициологу, а также обратить внимание на витамины группы D.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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