Россиянам рекомендовали "походку самурая" для здоровья суставов

Упражнение "походка самурая" поможет укрепить суставы и мышцы. Выполнять его читателям Лайфа рекомендовал старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ, тренер по пауэрлифтингу, бодибилдингу и фитнесу Денис Кокорев.

"Походка самурая" — популярное на сегодняшний день упражнение, заимствованное из древних японских боевых искусств. Это эффективный метод ходьбы для здоровья суставов, рождённый традиционной японской культурой, которая полностью отличается от современной ходьбы, основанной на западной физической культуре", — объяснил он.

При этом тренер предупредил, что упражнение нельзя выполнять людям с травмами и заболеваниями суставов ног, позвоночника, избыточной массой тела или ожирением, проблемами с сердечно-сосудистой системой, нарушением мозгового кровообращения, а также психическими заболеваниями. Остальным же потребуется мягкая поверхность (газон или мат). Это необходимо во избежание травм кожи, поскольку колени будут соприкасаться с полом. На твёрдой поверхности лучше использовать наколенники.

Итак, техника выполнения упражнения: исходное положение — лицом к стене, глубокий присед, спина прямая. В дальнейшем нужно положить левую ногу на пол, при этом колено и нижняя часть внутренней поверхности бедра соприкасаются с полом. Между стопами должно быть примерно 10–15 сантиметров. Далее — широкий шаг вперёд правой ногой по диагонали, примерно на 50–70 сантиметров. Угол между коленом и бедром должен быть острым. При этом левое колено опирается на пол. Между стопами сохраняется 10–15 сантиметров. Тренер подчёркивает, что вес тела должен распределяться равномерно. Затем ноги сменяются с продвижением вперёд. На начальных этапах важно не торопиться и увеличивать темп постепенно, до полного освоения техники.

По словам тренера, "походка самурая" наибольшее влияние оказывает на икры, внутреннюю и заднюю поверхности бедра, что позволяет подтянуть ноги, избавиться от дряхлости ягодиц и укрепить мышечные группы конечностей.

"Укрепляются суставы бёдер и коленные суставы. Укрепляются и становятся более подвижными и гибкими голеностопные суставы", — добавил Кокорев.

Упражнение можно выполнять как разминку мышц ног перед основной нагрузкой. Оно подходит для развития выносливости, силы и координации. Повышаются также гибкость и чувство равновесия. Такая нагрузка полезна и для спины. Если держать её прямо во время упражнения, укрепляются мышцы и плечевой пояс. Тот же эффект получает и брюшной пресс, запускаются процессы жиросжигания в данной зоне. Упражнение энергозатратное, поэтому способствует похудению.

"Упражнение, выполняемое в быстром темпе, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как и любая кардионагрузка, данное упражнение способствует укреплению сердечной мышцы и сосудов", — добавил тренер.