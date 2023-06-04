Врач рассказал о простых нагрузках, которые помогут справиться с последствиями сидячей работы

Сидячий образ жизни вызывает застойные явления в области таза, а они, в свою очередь, могут привести к развитию нескольких патологий. Об этом "Газете.ru" сообщил Данил Наумов — сосудистый хирург.

В полости таза и нижних конечностях сосредоточено огромное количество лимфатических и венозных сосудов, объяснил врач. Мышцы ног служат для организма большими насосами, которые помогают сердцу прогонять кровь снизу вверх, преодолевая сопротивление земного притяжения. Мышцы не сокращаются в положении сидя, отсюда и застойные явления, а там, где они возникают часто, появляются проблемы.

Хирург назвал те патологии, которые могут появиться у людей, проводящих много времени в сидячей позе.

"Цистит и пиелонефрит — застойные явления приводят к снижению местного иммунитета; риск развития геморроя из-за застоя крови и перерастяжения вен малого таза; бесплодие у мужчин из-за перегревания мошонки в сидячем положении, импотенция из-за застоя и слабости тазовых мышц", — перечислил Наумов.

И это не все опасности — гиподинамия может стать причиной ожирения, варикозной болезни ног и тромбозов глубоких вен, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а ещё из-за неё может вырасти риск онкологических заболеваний, предостерёг Данил.

Медик посоветовал несколько способов двигаться побольше: можно каждый час на работе устраивать двухминутную разминку, не использовать лифт, выходить из транспорта за пару остановок до пункта назначения или выбрать парковку для автомобиля подальше от дома или офиса.

А ещё будет полезно напрягать мышцы таза, это можно делать даже в сидячем положении, выполняя упражнение Кегеля, и давать организму около пяти раз в неделю динамические нагрузки длиной от 30 до 40 минут. Подойдут йога, плавание или бег.