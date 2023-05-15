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15 мая, 10:06

Диетолог раскрыла опасности сидячей работы для желудочно-кишечного тракта

Диетолог Тихомирова заявила, что сидячий образ жизни опасен для ЖКТ

<p>Офисный сотрудник почти всё время проводит сидя за рабочим столом и мало двигается, поэтому страдает от болей в животе. Обложка © Shutterstock</p>

Офисный сотрудник почти всё время проводит сидя за рабочим столом и мало двигается, поэтому страдает от болей в животе. Обложка © Shutterstock

Малоподвижный образ жизни негативно отражается на работе всех систем и внутренних органов, в том числе может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"Когда мы мало двигаемся, наш кишечник также замедляется. Чем более человек физически активен — ходит пешком, гуляет на свежем воздухе, занимается спортом, тем активнее перистальтика его желудочно-кишечного тракта", — пояснила эксперт.

В первую очередь человек может столкнуться с запорами, плохим кровоснабжением всего ЖКТ, что приводит к недостаточно хорошей работе органов пищеварительной системы: выделяется малое количество желчи, ухудшается работа поджелудочной железы (происходит выделение панкреатических соков). Таким образом, ведущие сидячий образ жизни люди чаще страдают запорами и имеют нарушения пищеварения: образуются вздутия, метеоризм и т.д. При этом зачастую запоры сопровождаются нарушением нормальной микрофлоры кишечника, из-за чего возникают явления дисбактериоза. К слову, дисбактериоз тоже следствие малоподвижного образа жизни, отметила врач.

"В целом неподвижный человек — "ленивый ЖКТ". Поэтому иногда при запорах или других нарушениях не стоит сразу же принимать лекарства, а нужно всего лишь начать больше двигаться", — заключила диетолог.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о людях, которым может навредить обычный суп. Казалось бы, это традиционное блюдо в нашей стране, без которого не может обойтись ни один обед русского человека, однако людям с проблемами в ЖКТ лучше отказаться от наваристых и жирных супов на мясном или рыбном бульоне.

Ольга Годуненко
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