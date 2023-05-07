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7 мая, 02:58

Врач назвала категории людей, которым "полезный" суп только навредит

Гастроэнтеролог Кашух: Супы вредны для людей с заболеваниями ЖКТ

Традиционное блюдо русской кухни — супы, приготавливаемые на мясном или рыбном бульоне, обычно наваристые, жирные, с картофелем или лапшой. Поэтому их лучше исключить из меню людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой и другие заболевания ЖКТ. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом. Если человек с такой патологией съест жирный суп, то может почувствовать боль и жжение в подложечной области — типичные симптомы обострения болезней ЖКТ", — рассказала Кашух "Газете.ru".

При этом однозначной рекомендации, кому можно или нельзя есть суп, нет. Так, например, вегетарианские супы (гаспачо, грибной или фасолевый, приготовленные без предварительной обжарки) не вредны. В лёгких овощных практически нет жира, при этом много клетчатки. Они одновременно и нормализуют моторику ЖКТ, и восполняют дефицит витаминов и микроэлементов. В период похудения такие супы — подходящий вариант, для питательности в них можно добавить бобовые.

Мясной бульон медик посоветовала ослабленным после болезни людям и тем, кому тяжело жевать. Он не способствует напрямую выздоровлению, но хорошо утоляет жажду и восполняет норму калорий и питательных веществ.

"Главное в питаниине заставлять себя есть что-то насильно, только из-за того, что это блюдо или продукт считаются полезными. Однако если суп вам нравится, то и отказываться от него не стоит", — сказала Кашух.

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Ранее Лайф писал, что врач объяснила, чем чревато увлечение азиатскими супами. Дело в том, что пищеварительная система европейца не привыкла к острым блюдам, щедро приправленным специями.

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Freepik

Арина Родионова
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