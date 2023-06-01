Невролог объяснила, как поднимать тяжести, чтобы не заработать грыжу
Невролог Мирошник: Нельзя поднимать тяжести с прямой или изогнутой спиной
Категорически нельзя поднимать тяжести с прямой или изогнутой спиной, поскольку такие нагрузки травмируют межпозвоночные диски, что впоследствии ведёт к протрузии и грыже. Об этом предупредила читателей Лайфа врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Мирошник.
"Подъём тяжестей с пола должен производиться в полуприседе, то есть упор должен происходить на ноги. Стабильно должны стоять стопы на полу, упор идёт на голеностоп, частично на бёдра. И при этом, конечно, спина, поясничный отдел не должен быть выгнутым. Ни вперёд, ни назад", — отметила врач.
По её словам, при подъёме тяжестей также могут травмироваться связки. Правда, чтобы порвать их, нужно очень сильно постараться.
Ранее тренер Мария Блинова рассказала, как правильно бегать, чтобы не навредить коленям и суставам. По её словам, негативные последствия имеет как чрезмерная нагрузка, так и её недостаток, поэтому лучше всего найти золотую середину.
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