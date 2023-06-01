Невролог объяснила, как поднимать тяжести, чтобы не заработать грыжу

Категорически нельзя поднимать тяжести с прямой или изогнутой спиной, поскольку такие нагрузки травмируют межпозвоночные диски, что впоследствии ведёт к протрузии и грыже. Об этом предупредила читателей Лайфа врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Мирошник.

"Подъём тяжестей с пола должен производиться в полуприседе, то есть упор должен происходить на ноги. Стабильно должны стоять стопы на полу, упор идёт на голеностоп, частично на бёдра. И при этом, конечно, спина, поясничный отдел не должен быть выгнутым. Ни вперёд, ни назад", — отметила врач.

По её словам, при подъёме тяжестей также могут травмироваться связки. Правда, чтобы порвать их, нужно очень сильно постараться.